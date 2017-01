«Les droits et les libertés des populations pour lesquels nous nous sommes battus ne sont pas touchés»

Dans un entretien téléphonique qu’il a accordé à Guinéenews ce jeudi 5 janvier, le leader du Bloc Libéral (BL), Dr. Faya Lansana Milimono s’est largement exprimé sur le dernier développement de la vie sociopolitique de la Guinée.

D’entrée, l’opposant a saisi l’occasion puisque c’est le début de l’année, pour présenter ses vœux à tous ses compatriotes. Ceci dit, Dr. Faya a rappelé qu’il suit avec un grand intérêt le développement de la situation sociopolitique de notre pays. «Nous étions au Palais du peuple les deux derniers jours de la session budgétaire. Tout s’est déroulé sous nos yeux», a-t-il déclaré.

Poursuivant, le candidat malheureux de la dernière élection présidentielle est revenu sur les leçons qu’il a tirées du retrait du code électoral.

Première leçon : «nous dirons que les droits et les libertés des populations pour lesquels nous nous sommes battus ne sont pas touchés. Nous ne crions pas victoire parce que nous pensons que les gens qui ont signé l’accord, sont dans une dynamique dans laquelle, ils peuvent certes connaître des difficultés à des moments donnés mais, ils ne vont pas nécessairement reculer. C’est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous restons également vigilants et nous appelons la population et toutes les organisations de la société à rester mobiliser dans cette lutte que nous avons commencée à mener pour la protection des droits des citoyens, de rester mobiliser pour continuer le combat».

Deuxième leçon : «nous avons commencé à se rendre compte qu’une erreur a été commise en changeant l’ordre de notre agenda politique qui avait pour priorité l’organisation des élections locales. Je crois que pendant ces dernières années, l’opposition s’est battue pour qu’il ait des élections au niveau local. Ce qui a été une erreur, est que l’opposition a contribué à changer l’ordre des priorités au lieu qu’il soit les élections locales, une partie de l’opposition s’est engagée dans l’évolution de la loi comme priorité. Faire évoluer la loi alors que nous travaillons dans un contexte qui n’est pas le cas. Car, il y a une crise de confiance terrible au sein de la classe politique et nous avons en face, une mouvance qui a une mauvaise volonté à organiser les élections. En changeant l’ordre des priorités pour faire l’évolution de la loi, la première prioritaire, nous avons compliqué la possibilité d’organiser les élections. Aujourd’hui, l’impasse devant laquelle nous nous trouvons, c’est le code électoral toiletté. C’était notre objectif, il y a des incohérences dans le code électoral que tout le monde reconnaît, qui ne suscite aucune contradiction et qui auraient pu être corrigées à l’occasion des sessions des lois qui ne prendraient pas aux députés plus d’une demi-journée.

En intégrant les questions de fond dans le cadre de l’évolution des lois, on se retrouve malheureusement dans une situation où nous ne pouvons pas dire à quand les élections. Alors, en ce qui nous concerne, nous continuons à réclamer que les élections soient organisées au regard du code électoral actuellement en vigueur. Nous restons ouverts en tant que front pour la défense des droits des citoyens et nous demandons à tous ceux qui croient qu’on peut à la fois sauver les droits des citoyens et faire organiser les élections et se donner la main pour pouvoir y arriver».

Sur le retrait du groupe parlementaire des libéraux démocrates

«C’est un réveil tardif parce que nous avons perdu un temps très précieux. Dans un pays normal, se faire confiance n’est pas mauvais en soi. Mais tel n’est pas notre cas. Le Chef de l’Etat, notre président, Alpha Condé a 80 ans, on ne peut pas envisager changer quelqu’un qui a déjà 80 ans. Car, ce qu’il n’a pas pu faire hier, il ne pourra pas le faire aujourd’hui et ni demain. C’est maintenant qu’on sait rendu compte de cela qui devait permettre aux uns et aux autres de revenir aux meilleurs sentiments et de redéfinir l’agenda qui devrait tenir compte de la préservation des acquis démocratiques de notre pays».

A propos des menaces de nouvelles manifs

«Nous n’avons pas de commentaire. La seule chose que nous pouvons dire, étant donné que les manifestations sont consacrées par notre constitution comme un droit, cela dépend de ce pourquoi on fait la manifestation et une capacité à convaincre la population à nous suivre dans cette manifestation. Si les manifestations concernent surtout l’applicabilité de la recommandation du point 2 de l’accord, le BL est claire, nous ne sommes pas concernés mais par contre, s’il s’agit des autres points, nous sommes tous d’accord tels que la question de l’indemnisation, celle qui concerne la CENI, le fichier électoral et la neutralité de l’administration publique», a précisé l’ancien candidat malheureux de la présidentielle de 2015.