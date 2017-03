Le Royaume du Maroc a adressé via un courrier en date du 24 février, une demande d’adhésion à la CEDEAO. Suite à cette requête du moins surprenante du Maroc, Guinéenews a rencontré Mme Camara, Aminata Touré, fille de feu président Ahmed Sékou Touré. Dans cet entretien exclusif, Mme Maxime Camara, qui vit depuis plus de 30 ans dans le sérail du palais royal, décrypte cette volonté d’adhésion à la CEDEAO exprimée par le Maroc. En outre, elle se prononce sur le come-back triomphal du Royaume Chérifien à l’Union Africaine ainsi que sur le soudain regain d’intérêt de son Souverain, Sa Majesté, le Roi Mohmmed VI pour les pays africains qui reçoivent de plus en plus ses visites, ces derniers temps. Lisez !

Suite à une interview de Madame Camara, Aminata Touré, fille de feu Ahmed Sékou Touré, sur la récente demande d'adhésion à la CEDEAO manifestée par le Souverain Marocain, à travers un courrier du 24 février 2017adressé à l'institution, nous vous livrons son analyse, tout en précisant qu'elle vit sous les auspices du Palais Royal, depuis plus de 30 ans.



Guinéenews : le Maroc revient au sein de l’Union Africaine par la grande porte et crée la surprise en manifestant sa volonté d'adhérer à la CEDEAO. Quelle en est votre appréciation ?

Aminata Touré: c’est une surprise certes pour certaines personnes mais pas pour moi. Si le dernier sommet de l'Union Africaine a été marqué par le retour du Maroc au sein de l'institution panafricaine, il est important de préciser que cela n'est que la traduction d'un acte tout à fait naturel, et je dirais même une obligation historique.

Je voudrais rappeler que la naissance de l'Organisation de l’Unité Africaine (OUA), aujourd'hui Union Africaine (UA), le 25 mai 1963, s’est fondée sur les résolutions finales du sommet de Casablanca tenu le 4 janvier 1961, sous l'égide de Feu le Roi Mohammed V. Il faut noter aussi, avec fierté, le rôle déterminant des Chefs d'Etat présents à ce sommet qui fut le point de départ pour l'émergence d'un Organisme panafricain à l'image de l'ONU. Je veux citer les feux présidents Nasser de l'Égypte, Hailé Selassié de l'Ethiopie, Kwame Nkuruma du Ghana, Modibo Keïta du Mali et Ahmed Sékou Touré de la Guinée.

Nous devons rendre hommage à cette génération de chefs d'Etat panafricanistes et visionnaires qui ont perçu depuis cette époque l'intégration économique comme la seule voie pour un développement rapide et durable du continent. Le Maroc est toujours resté fidèle aux valeurs d'une intégration africaine plus structurée et plus offensive face à la mondialisation malgré les problèmes liés au dossier du Sahara occidental et qui ont été la cause de son départ de l'Union en1982.

Guineenews : concrètement, quel est l’intérêt réel de ce retour du Maroc au sein de ces instances africaines?

Aminata Touré: le Souverain Mohammed VI, lors de son discours à l’occasion du dernier sommet de tous les enjeux, à Addis-Abeba, qui a marqué d’ailleurs le retour du Royaume par la grande porte, a mis l’accent sur les défis majeurs à relever au nom d'un Panafricanisme moderniste et réaliste. Il faut savoir qu’en dépit de son absence dans les instances de l'Union africaine pendant plusieurs décennies, le Maroc a su entretenir un réseau fiable de relations avec la grande majorité des pays frères d'Afrique. Indexé aujourd’hui comme l'un des pays les plus développés d'Afrique, grâce à de nombreux acquis et à sa position stratégique, le Maroc nous revient avec des propositions innovantes pour une intégration plus dynamique et génératrice du développement continental. Je puis vous rassurer sur les garanties qu'offrent le Souverain et son Pays à l'Afrique en tant que Pays très proche de l'Union Européenne et évoluant avec les normes européennes. J'ai vécu personnellement l’évolution du Maroc dans tous les secteurs qui, dans mon esprit, seront géniteurs de projets d'intégration pour le développement de l'Afrique, avec un accent particulier dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Si vous l’avez suivi, le discours du Roi fut une analyse pertinente sur les différents défis à relever et parmi lesquels la diversification de l'agriculture sur la base d'une maîtrise durable de l'eau et de la gestion rationnelle du sol ainsi que des risques climatiques, le développement des échanges interafricains, l'électrification du continent au service de son développement industriel, le fameux projet gazoduc africain atlantique pour l'acheminement du gaz africain en Europe etc …

Pour marquer ce sommet de sa volonté pour une intégration décomplexée et lier celle-ci aux actes, il fait une analyse constructive sur l'union maghrébine africaine dont l'idéal fixé par les pères fondateurs des années 50 a été trahi. Il a aussi fait ressortir dans la même analyse les progrès dans les organisations sous-régionales, comme la CEDEAO, qui sont pour lui des modèles d'intégration répondant aux aspirations et aux normes de développement.

Guineenews: c’est ce qui justifierait les nombreux voyages du Roi à travers le continent, et particulièrement en Afrique de l’Ouest ?

Aminata Touré: le Souverain s'est engagé à parcourir le continent pour répandre sa vision sur un panafricanisme intégral fondé sur des projets porteurs au plan économique et institutionnel. Mais aussi, celle attachée à une intégration plus ouverte. En capitalisant le volume des accords passés avec les pays de la CEDEAO, et en tenant compte des liens historiques et géographiques, il est tout aussi naturel que le Maroc adhère à cette communauté. Le Roi ne donne-t-il pas ainsi un nouveau départ et une nouvelle leçon à l'Afrique ?

Entretien réalisé par Bah Thierno Souleymane, depuis Maroc pour Guinéenews