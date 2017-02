Le come back a été difficile. Le territoire du Maroc médiéval n’est plus ce qu’il est du temps de l’émancipation des nations et des peuples. Cette servitude moderne comporte des changements bouleversants sur le tracé arbitraire des frontières.



C’est ainsi que le territoire actuel du Royaume chérifien se limite là où le Sahara espagnol commence. Objectivement, on ne comprenait pas pourquoi la Guinée qui était à l’avant-scène de la lutte de libérations en Afrique, n’avait pas abondé dans ce sens dans ce conflit pour prendre parti pour le Maroc. Les liens traditionnels entre la Guinée et le Maroc avaient prédominé sur le bon sens. Ainsi, le sommet de l’OUA de 1984 fut boycotté par une grande majorité de l’Afrique. Parmi les boycotteurs, il y avait la Libye et l’Algérie, suivront plus tard le Nigéria, l’Afrique du sud.

Le Maroc, ne voulant pas entendre que les Sahraouis siègent comme observateur sans statut, a claqué la porte de l’organisation continentale.

Après 33 ans d’isolement, sans être dans l’UA, sans que l’UPM (union pour la Méditerranée) ne voie jour, ne pouvant s’épanouir en vase clos, le Maroc décide enfin un retour en force. La RASD avait eu le temps de cultiver les rapports et liens solides. Son retour était donc sujet à des tractations des coulisses et cela a été coriace.

A quel titre et à quel rang ? On n’en sait rien. Ensuite, le discours de retour du roi Mohamed VI, s’il a été prononcé au forceps avec émotion réprimée malgré les mots de conciliation, font conclure que les tractations et réticences, de part et d’autre, ont été fermes.

A en croire les échos des coulisses, le roi ne voulait pas lui-même lire cette déclaration, mais son ministre des AE ayant été bloqué à la porte, c’est finalement que le roi a décidé de prendre le taureau par les cornes pour entrer dans l’arène: « Je rentre enfin chez moi, je vous retrouve avec bonheur… Combien le Maroc est indispensable à l’Afrique et combien l’Afrique est indispensable au Maroc… Nous n’ignorons pas que nous ne faisons pas l’unanimité au sein de cette noble assemblée… Nous ne voulons nullement diviser comme certains voudraient l’insinuer. Vous le constaterez, dès que le royaume siégera de manière effective, son action concourra au contraire à fédérer et à aller de l’avant… » A ce discours de conciliation, qui est un compromis, l’Algérie applaudit et la RASD est soulagé.

Maintenant, ceux qui veulent souffler sur le tison de la discorde sont libres de le faire mais, le processus de normalisation entre le Maroc et la RASD est en bonne voie. Que de tribulations, de tractations et de dilemmes. On comprend parfaitement l’état d’âme du roi Mohamed VI qui abandonne la voie tracée par son père Hassan II et de son grand-père. Mais, il ne doit pas avoir des remords: «sur la route infinie de l’histoire, meurent des vieux objets, naissent de nouvelles espérances », c’est Sékou Touré qui nous l’a enseigné, ce même Sékou a dit: jugez un homme par ce qu’il dit et par ce qu’il fait mais si ce qu’il dit est en contradiction avec ce qu’il fait, jugez le sur ce qu’il fait. » Les temps de nos père sont révolus.

Les défis qui attendent l’Afrique sont grands. Il était temps que le Maroc revienne à tout prix. Il est fait même sur le 55ème strapontin. La question qui reste est comment il pourra revenir à la place qui était la sienne jadis parmi les fondateurs pour jouer pleinement son rôle.

L’Algérie, la RASD et les autres ne doivent pas rester sur leur position initiale si le Maroc cherche à fédérer. A leur tour, ils devront tendre une main sincère et le ramener à sa position initiale. A ce prix, chacun aura mis de l’eau dans son vin. La coopération ne souffrira d’aucune entorse, bien au contraire. On dira alors: «quelques coups de bâtons entre deux amis ne feront que ragaillardir leurs amitiés.»

C’est là que commencent les difficultés diplomatiques du président en exercice. Au vu de sa tête d’enterrement à son retour d’Adis Abeba, tout n’a pas été résolu. Le Maroc a-t-il accepté compromis? La question reste posée. Autre difficulté, l’Union Africaine a pris un coup de maturité. Elle vient de se rendre à l’évidence qu’être financée de l’extérieur n’est pas à son honneur et elle cherche à s’autofinancer en prélevant 0,2% sur les importations des Etats membres pour renflouer une caisse hypothétique. Tout le problème est là.

Comment Alpha Condé pourra embrasser tous ces travaux d’Hercule en plus du projet d’électrification du continent? Être au four et au moulin et faire la mouche du coche est peu dire quand on pense à sa cuisine interne en ébullition: les élèves sont en congé forcé de deux semaines…