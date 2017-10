Retard du chantier de Azalaï Hôtel: la grosse colère des ministres du Tourisme et de la Ville contre le groupe

L’abattoir de Coléah a été déguerpi et démoli depuis 2015 afin d’y construire un hôtel 4 étoiles. La pose de la première pierre a été faite par le président Alpha Condé le 16 septembre 2015. Deux ans après, les travaux n’ont toujours pas commencé. Ce qui rend furieux le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, Dr Ibrahima Kourouma et son homologue du Tourisme, Thierno Ousmane Diallo. Ces deux ministres ont effectué sur le site dudit chantier ce lundi 23 octobre.

Très remonté, le ministre du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat a donné aux constructeurs de l’hôtel un délai d’un mois pour démarrer les travaux. Au cas échéant, le contrat de bail sera tout simplement résilié.

« La construction de ce chantier devait être très avancée, mais malheureusement le groupe avec lequel on a signé la convention n’a pas fait grand-chose. Je leur ai fait un courrier pour les rappeler à l’ordre. Le problème dont ils m’ont parlé, c’est la présence d’un tuyau d’évacuation qui se trouve sur la mer. Je leur ai dit qu’on va trouver une solution à cela avec les techniciens de l’urbanisme. Aujourd’hui ce qu’on souhaite, c’est le démarrage des travaux. De toutes les façons, un délai d’un mois leur a été donné. Ce délai passé, on sera obligé de reconsidérer notre position », a expliqué Thierno Ousmane Diallo.

Dans le même ordre d’idée, le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le Dr Ibrahima Kourouma a dit que les arguments du groupe Azalaï Hôtel justifiant le retard du démarrage ne sont pas fiables. « Avec mon collègue du Tourisme, nous avons décidé de venir sur les lieux parce que beaucoup de problèmes avaient été posés, des problèmes qui ne qui ne puissent réellement empêcher le démarrage des travaux. J’ai reçu un courrier de Azalaï dans lequel on me dit qu’il y avait une occupation anarchique de la zone. Arrivé sur le site, on trouve que pratiquement rien n’est occupé. Le site est complètement désert, vide. Donc, ce n’est pas un argument qui tient. Mais s’il y avait déjà une volonté, on aurait trouvé sur les lieux des hommes, des machines, en train de travailler. […] On ne peut pas, depuis deux ans, bénéficier d’un site pour un hôtel et on pose des arguments qui ne sont pas fiables. Je pense qu’il y a une mauvaise volonté. »

La société Zhengwei technique Guinée, filiale de WIETC, est chargée des travaux de construction de l’hôtel 4 étoiles d’un immeuble R+10 avec 184 chambres. Selon le directeur commercial de cette société, Jin Xinghai, c’est le mois dernier que sa structure a signé le contrat de travail avec le groupe Azalaï.

« On vient de commencer à communiquer avec le bureau d’études. On attend le plan définitif parce qu’il y a des modifications. Nous sommes avec les géomètres pour fixer la position de la clôture et dès demain, on va commencer », a indiqué Jin Xinghai.

