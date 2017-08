Retard dans l’inauguration du lycée régional de Boké: acte de sabotage ou négligence administrative ?

Pendant que les autorités du ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire se prépare activement pour la prochaine ouverture des classes, initialement prévue pour le 15 Septembre, à Boké, c’est la croix et la bannière pour la direction préfectorale de l’éducation de rendre opérationnel le lycée régional dit d‘’excellence », a constaté sur place le correspondant de Guinéenews basé à Boké.

Toute porte à croire que le lycée d’excellence de Boké est oublié par des autorités guinéennes. Construite en 2012 à l’occasion de la fête tournante de l’indépendance, cette infrastructure est censée recevoir les meilleurs élèves admis au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), de la région administrative de Boké.

De cette date à nos jours, cette école est abandonnée à elle-même. Certains vandales et autres voleurs ont même commencé à la dépouiller de certains de ses matériels. Aujourd’hui, l’ouvrage ressemble à une coquille vide. Les salles de classes et les bureaux ne sont toujours pas équipés. La cour est envahie d’herbes et des carcasses de ferrailles. La route d’accès est fortement dégradée et le site est devenu un nid de bandits.

Mais pourquoi cette école n’est telle pas encore fonctionnelle? Qui est derrière le retard et l’abandon de ce bijou? Pour le moment il nous est difficile de répondre à ces questions. En tout cas sur la cité, chacun va de son commentaire.

A en croire le Directeur préfectoral de l’éducation de Boké M.Siné Magassouba, c’est parce que cette infrastructure n’est pas encore officiellement remise au ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire. « C’est le ministère de l’Administration du Territoire qui avait en charge de construire cette école à travers une entreprise. Depuis cette date, la remise officielle n’est pas encore faite à notre département », a précise le DPE Magassouba.

A la question de savoir si cette école sera ouverte à la prochaine rentrée des classes, le DPE est sans équivoque. « Aucun espoir n’est permis cette année pour l’ouverture de ce lycée. Car aucune disposition n’est encore prise dans ce sens », affirme le DPE de Boké avant rappeler que l’entrepreneur reste même redevable aux communautés parce que les classes ne sont pas équipées.

Face à cette situation, le bureau régional de l’association des parents et amis de l’école (APEAE) exprime son inquiétude. Selon Alpha Oumar Kona Diallo, l’un des blocus de l’ouverture de cette école est son inaccessibilité et la mauvaise collaboration entre le département du Pré-Universitaire et celui de l’Administration du Territoire. « Le site de cette école est très mal indiqué. Car, il sera difficile pour les élèves d’y accéder », a précisé M Kona Diallo qui plaide pour une ouverture de cette école, cette année afin de pouvoir recueillir ses premiers collégiens et éviter que ce soit l’argent jeté par la fenêtre.

Certaines sources indiquent, par ailleurs, que le ministère de l’Administration du Territoire a réalisé cette école sans consulter les structures de l’éducation. Par contre, d’autres citoyens estiment que cette école pourrait déjà accueillir des élèves du collège avant d’ouvrir le lycée d’excellence. Sachant déjà que l’école guinéenne souffre énormément d’un manque criard d’infrastructures, la construction de cette école à Boké pouvait être une aubaine devant réduire la pléthore d’élèves dans les salles de classes. Surtout que cette année, la DPE de Boké a du pain sur la planche pour accueillir des milliers d’élèves admis à l’examen d’entrée en 7ème année.

Le projet de construction des lycées d’excellence en Guinée est une initiative du président Alpha Condé destinée à qualifier le système éducatif guinéen mais malheureusement celle-ci peine à se concrétiser pour devenir une réalité.