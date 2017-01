Ayant boudé les cours depuis la rentrée des congés de Noël 2016, les contractuels de l’État en service dans la préfecture de Mali ont battu le pavé ce mardi 12 janvier 2016. À l'image de leurs collègues des autres préfectures, les enseignants contractuels de Mali dénoncent également les résultats du dernier concours d’accès à la fonction publique. Sur soixante huit (68) contractuels, Mali n’a enregistré aucun admis a appris Guinéenews de sources concordantes.



« Les enseignants contractuels de l’État sont en manifestation depuis 10 heures dans la ville de Mali. L’objectif, c’est d’interpeller les autorités face aux résultats du dernier test de recrutement à la fonction publique. Sur les 68 contractuels de l’État, Mali n’a eu aucun admis. Voilà pourquoi aujourd’hui nous avons décidé d’attirer l’attention de l’autorité préfectorale face à cet échec et à ce résultat fallacieux », dénonce Cellou Barry, porte-parole des enseignants contractuels de l’État en service à Mali. Il a souligné que ce résultat ne reflète nullement le niveau des contractuels qui ont selon lui, un bon niveau car poursuit-il, la préfecture de Mali a toujours été bien placée lors des précédents examens nationaux.



L’itinéraire de la marche des contractuels est du CECOJE (centre d’écoute, de conseils et d’orientation pour jeunes) de Mali au siège de la préfecture en passant par la DPE (direction préfectorale de l’éducation). " Nous allons finir à la préfecture et il y aura deux discours. Discours des contractuels et discours réponse de l’autorité car nous les avons adressées une lettre hier pour les informer qu’il y aura une marche pacifique aujourd’hui ", précise-t-il.



Joint au téléphone vers 12 heures par la rédaction régionale de votre quotidien électronique Guinéenews, Cellou Barry nous a confirmés l’arrivée des manifestants au siège de la préfecture de Mali où ils ont été reçus comme prévu par le maitre des lieux. Par contre, aucune violence n’a été signalé du côté de Mali Yembering.



« On n’a pas boudé complètement les cours. À l'heure où je vous parle, tous les contractuels sont devant moi comme ça au siège de la préfecture de Mali. Depuis la sortie des résultats le 31 décembre 2016 qui a été suivie par la rentrée des congés le 03 janvier 2017, on ne fait pas cours », précise Cellou Barry.



Les 12 sous-préfectures de Mali Yembering desservies par les contractuels de l’État étaient représentées à cette manifestation pacifique, a appris Guinéenews.