Respect du quota des 30%: des femmes députés à la rencontre des femmes leaders de Kouroussa

Une délégation du Forum des femmes parlementaires de Guinée (FOFPAG), conduite par l’honorable Djènè Saran Camara et Mme Tinguiano Fatoumata Cissoko, a rencontré l’Association des femmes leaders de Kouroussa et des groupements.

C’est la salle de réunion de la Mairie qui a servi de cadre à cette rencontre, en présence de plusieurs associations de femmes et de jeunes. Les femmes parlementaires entendent par là faire un plaidoyer, un lobbying en vue d’une meilleure participation des femmes aux prochaines élections locales, tout en les impliquant dans la mise en œuvre des politiques et programmes. La création de ce Réseau des femmes est un cadre de partage d’expérience, de renforcement des capacités et d’information.

L’honorable Djènè Saran Camara, dans son intervention, a rappelé ce qui a concouru à la création du FOFPAG, avant de donner l’objectif de cette présente tournée à l’intérieur du pays. « Nous sommes le Forum parlementaire des femmes de Guinée. Nous sommes venues en Haute Guinée pour un plaidoyer en vue d’une meilleure participation des femmes aux élections. Vous savez, les femmes sont à la base de tout. Donc, c’est pourquoi, nous avons jugé nécessaire d’organiser une tournée, pas seulement en Haute Guinée, parce qu’en ce moment même, il y a une délégation qui est partie en Moyenne Guinée, en Guinée forestière et en Basse Guinée.

Mais l’objectif général, c’est une meilleure prise en compte des femmes dans le processus électoral, en tout cas sur les listes de candidatures. C’est pour cela, nous sommes venues sensibiliser les femmes mais surtout les hommes. C’est très important. Donc, nous voulons avoir le soutien des hommes pour que les femmes puissent être positionnées sur les listes de candidatures. Mon constat à Kouroussa ou ailleurs, c’est que les femmes sont sous-représentées.

C’est un cas général, un problème entier. C’est pourquoi, nous sommes passées par tous les moyens pour leur expliquer un peu ce qu’elles doivent faire. Mais nous voulons, à vrai dire, convertir le poids démographique et le crédit social des femmes en dividende politique, en leadership et force de négociation. C’est indispensable. Nous sommes au-delà de 50% de femmes en République de Guinée. Il n’y a pas de raison que nous ne soyons pas à peu près proches de la parité ou même pourquoi pas la parité un homme et une femme…», a-t-elle dit.