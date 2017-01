« La Direction Nationale du parti ne fléchira pas. Nous allons exiger le respect de cet accord. Parce que s’il est respecté, il fera avancer notre pays dans le processus de construction d’une démocratie apaisée et d’une démocratie vraie», a martelé ce samedi le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo à l’assemblée ordinaire du parti, tenue à son siège à la minière.

Pour Cellou Dalein Diallo, les adversaires de la démocratie et de la justice ne sont pas pour l’application de cet accord. « Donc on peut s’attendre à tout moment qu’il y ait des obstacles mais nous allons exiger le respect de cet accord par le dialogue et s’il y a lieu, par les manifestations », a menacé le leader de l’UFDG, entouré de plusieurs de ses députés.

S’adressant à certains de ses détracteurs, le chef de file de l’opposition a déclaré: «il y a des gens qui ont tendance à dire que l’UFDG n’est intéressé qu’aux élections. Je leur dit non! Les élections sont prévues par la loi et à la date donnée, il faut les respecter. Si le gouvernement avait eu à cœur de mettre en place les institutions, de respecter les accords politiques, les calendriers électoraux pour organiser chaque élection à la date indiquée, on n’aurait point besoin de dialogue.»

Plus loin, il a fait remarquer que la crise est née du non-respect de la constitution et des lois de la République. Donc, dira-t-il, à un moment donné, il faudrait qu’on se retrouve pour expliquer les fautes qui leur sont reprochées.

« On n’a pas une élection locale en Guinée depuis 2005 », rappelle le président de l’UFDG tout en citant des pays comme la Côte D’ivoire, le Sénégal et le Mali qui n’ont pas eu besoin, selon lui, d’une manifestation, d’un dialogue politique ou d’une interpellation de la communauté internationale pour organiser une élection à bonne date . Pourquoi la Guinée est une exception, s’interroge Cellou Dalein devant une foule compacte de militants.

Pour finir, il a demandé à ses militants de rester mobiliser pour une éventuelle manifestation en cas du non-respect de l’accord. Mais avant, le leader de l’UFDG compte d’abord user de tous les recours à leur portée pour obtenir l’application paisible de l’accord. Si nous épuisons ces recours, on n’aura en ce moment comme solution que la manifestation, prévient-il.