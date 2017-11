Respect de l’Accord de Paris: Alpha Condé y voit un moyen pour lutter contre le terrorisme et l’immigration en Afrique

«L’Afrique n’est pas responsable du changement climatique dont elle est victime, qui entraine la pauvreté et le terrorisme. Il faut que l’Europe aide l’Afrique à se développer surtout qu’elle a contribué à appauvrir le continent »

C’était à l’occasion de la journée africaine en marge de la conférence des chefs d’États dont les travaux ont débuté mercredi à Bula Zone, le centre des négociations de la 23ème édition de la conférence des parties (COP) organisée par les Iles Fidji à Bonn, en Allemagne. Voici l’intégralité du discours prononcé par le président Alpha Condé par ailleurs président en exercice de l’Union Africaine.

«Je voudrais commencer par vous souhaiter une excellente journée de l’Afrique à la COP23. J’apprécie hautement la qualité du travail du comité des chefs d’États et des gouvernements africains sur les changements climatiques, CAOS, sous la direction du président Ali Bongo Odimba pour les orientations et la sagesse fourni dans l’engagement de l’Afrique en faveur de la mise en œuvre de l’Accords de Paris sur le changement climatique. Aussi rendre hommage au président égyptien Abdel Fatah Al Sissi et sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la grande contribution qu’ils ont apportée depuis la COP21 à Paris.

Il ne faut pas oublier que le président Sissi a été le premier président chargé de cette lutte contre le changement climatique. Je voudrais également saluer les efforts louables entrepris par la conférence des décideurs africains sur l’environnement, le groupe africains des négociateurs pour développer et promouvoir des initiatives menées par l’Afrique en particulier, l’initiative africaine sur les énergies renouvelables et l’initiative pour l’adoption de l’agriculture en Afrique où la BAD a joué et continue à jouer un rôle important.

C’est le lieu de reconnaître le rôle central du groupe africain des négociateurs sur les changements climatiques, la défense des intérêts de notre continent dans les négociations en cours et la manière constructive par laquelle il fait avancer le processus de négociation de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Dans l’esprit de solidarité et d’unité.

Je salue également les efforts des institutions panafricaines telles que la commission de l’Union Africaine, la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, la Banque Africaine de Développement, l’Agence du Nepad pour l’organisation de cette journée de l’Afrique en collaboration avec le comité des États de l’Afrique Centrale Gabon, Congo et la République Démocratique du Congo. »

Urgence pour l’Afrique de s’adapter aux changements climatiques

«En Afrique, les menaces et les impacts du changement climatique sont plus prononcés que dans toute autre partie du monde, présentant un danger réel présent et futur pour les aspirations de développement du continent. Le cinquième rapport du groupe inter africain d’experts sur l’évolution du climat affirme que l’Afrique est la plus vulnérable aux changements climatiques menaçant gravement la géopolitique de notre région, ses moyens de subsistance et sa cohésion nationale. L’Union Africaine est consciente des effets néfastes, à court et à long termes du changement climatique sur les moyens de subsistance de nos populations. La déclaration de l’Union Africaine sur le changement climatique et le développent du continent souligne que cela agit comme un multiplicateur de menaces faisant basculer des situations difficiles et réduisant les options pour résoudre les problèmes. »

Nécessité d’obtenir un financement pour s’adapter aux changements climatiques

«Nous devons aussi noter que pour cette journée de l’Afrique, le financement du changement climatique, le renforcement des capacités et de système technique dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris en Afrique, demeure les piliers clés pour un véritable développement neutre en carbone, résiliant et durable en faveur de nos communautés. Par conséquent, des dispositions et des modalités appropriées pour apporter des soutiens directs aux communautés de base ne peuvent être réalisées qu’à travers une approche à dimension multiple qui inclut un soutien technique et financier. En outre, l’importance de créer une dynamique régionale et continentale pour relever le défit du changement climatique et maximiser les opportunités qu’il représente ne peut être sous-estimée. Cela signifie que toutes les organisations partenaires doivent adapter leur modèle d’entreprise notamment leur mécanisme pour appuyer et soutenir le renforcement des capacités dans le continent. Tous ceux qui travaillent dans le développement, doivent se demander si sommes-nous capables de faire la différence surtout dans les zones fragiles et vulnérables. »

Appel à un soutien en faveur des pays Africains:

« Enfin, je souhaite faire appel à nos partenaires pour nous soutenir techniquement et financièrement afin de conduire la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau nationale vers le succès. Les investissements dans le changement climatique en particulier dans les approches et technologies d’adaptation aux changements climatiques en Afrique constituent à la fois un idéal et des opportunités d’affaires. Mais comme vient de le dire le président Sassou N’Guesso, la communauté internationale a pris des décisions très importantes lors de la COP21, malheureusement pour le moment, nous ne voyons pas d’application concrète. 100 milliards par an, je ne crois pas si on a reçu un seul dollar sur cet argent.

Or le problème fondamental, c’est comment mettre en pratique ces décisions. Nous avons rencontré le président Allemand ce matin, nous étions cinq chefs d’Etas et nous avons beaucoup insisté là-dessus. Vous savez tous que l’accès au fonds vert est plus qu’un parcours du combattant. Je crois que depuis que le fonds vert a été créé, je ne sais pas si un seul pays a pu bénéficier d’un dollars, à moins que je ne me trompe. Donc, ce qui est fondamental à cette COP23, c’est de mettre les actions sur la nécessité de mettre en pratique les décisions prises à Paris. C’est-à-dire le financement. Parce que nous sommes obligés de lier le changement climatique à la pauvreté, au terrorisme et à l’immigration. Il ne s’agit pas pour nous qu’on accepte que les pays européens se débarrassent de nos citoyens parfois en appelant des chefs d’Etats à accepter de négocier sinon ils vont limiter les visas etc.

C’est-à-dire qu’il s’agit de savoir que le changement climatique dont l’Afrique n’est pas responsable, entraine la pauvreté et la pauvreté entraine l’immigration et le terrorisme. Donc, quels que soient les moyens que nous mettrons au G5 du Sahel, nous ne pourrons jamais vaincre le terrorisme si nous ne diminuons pas la pauvreté en Afrique. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités pour ne pas que les pays européens face à la montée de l’extrême droite se débarrassent de nos enfants oubliant que l’Europe à contribuer à appauvrir l’Afrique. Donc, il faut lancer un appel très sérieux et demander à nos amis de voir que les intérêts des continents africain et européen sont liés. On ne peut pas régler ces problèmes tant qu’on ne permettra pas l’Afrique de se développer. »

Respect des engagements

«Nous avons pris des engagements en faveur des énergies renouvelables, nous avons adopté des projets et je ne suis pas sûr que la BAD ne me contredira pas ni notre cher commissaire, je ne ais pas si un seul de ses projets adoptés depuis mars 2017 à Conakry n’a été mis en pratique. Alors, nous demandons aux bailleurs de fonds d’être plus pratiques et de nous accompagner », a Conclu le chef de l’Etat, Alpha Condé.

Fatoumata Dalanda Bah depuis Bonn pour Guinéenews.