Lors de sa dernière visite dans la région en début de ce mois de février, le ministre des Transports a annoncé une reprise imminente des trafics aériens sur Labé. Ainsi lors d’une visite d’évaluation des installations à l'aéroport de Labé qui doit être rénové à cet effet, le ministre Oyé Guilavogui a ordonné le déguerpissement de toutes les concessions situées sur l'emprise de la piste. Une décision qui n'a pas laissé indifférents les citoyens concernés qui, du moins, ne cachent plus leurs inquiétudes.

Alpha Amadou Boussoura Diallo, l'un des occupants du domaine aéroportuaire accuse l'Etat d'être le principal responsable de cette confusion. Car, selon lui, ce sont les services de l'Habitat qui ont cautionné l'occupation des lieux: "si tu vois que les gens achètent des domaines appartenant à l’aéroport et y construisent, c'est la faute du gouvernement. Car si tu n'as pas les papiers nécessaires qui te permettent d'occuper un domaine tel que le plan de masse et autre tu n'oseras jamais construire là-bas. D'où la responsabilité du gouvernement même si les citoyens ne sont pas parfois complètement innocents dans certains cas.»

Un autre occupant des lieux affirme avoir occupé ce domaine sur autorisation des services de l'urbanisme et de l'habitat. Car, ils affirment tous détenir des documents nécessaires dans ce cadre.

Ibrahima Sory Bah: " nous avons tous les documents qui montrent que nous ne sommes pas venus occuper le domaine illégalement. Nous détenons le plan de masse, l'autorisation de construire et le titre foncier. Si les autorités nous les demandent à n'importe quel moment, nous pouvons les leur montrer. En ce moment, ils sauront que nous nous sommes installés ici légalement."

Pour sa part Binta Diallo, une des occupants qui vit avec sa famille depuis plusieurs années au secteur Maléa du quartier Daka 2, un domaine visé par l'Etat, se demande quoi faire si cette décision était appliquée. "Ma famille et moi vivons ici depuis longtemps et on n’a nulle part où aller. Si on vient nous dire qu'on doit quitter ici très prochainement, je ne peux que m'inquiéter. Car, je ne saurai quoi faire encore moins où aller", se lamente-t-elle.

Au cas où les autorités camperaient sur leur décision de faire déguerpir les occupants du domaine, les familles concernées plaident pour un dédommagement avant toute opération. Si la date de la reprise des trafics aériens sur Labé n'est pas encore connue, il est à noter que le lancement du premier avion de la nouvelle compagnie aérienne a été fait ce samedi 25 février 2017 à Conakry.