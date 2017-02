C’est finalement ce lundi 27 février que les activités scolaires et universitaires ont repris à Kankan après la suspension de la grève des enseignants, a-t-on constaté sur place.

Après un tour dans les écoles publiques et privées du centre-ville de Kankan, cette matinée du mardi 28 février, tout semble rentrer dans l’ordre. Du lycée Almamy Samory Touré (AST) au lycée Morifindjan Dioubaté en passant par les lycées Marien N’Gouaby, 3 Avril, 2MS et le campus de l’université Julius NYERERE ; élèves, étudiants et enseignants y étaient fortement mobilisés pour les cours.

C’est dans ce contexte qu’intervient le remue-ménage gouvernemental avec à la clé, le départ des ministres de l’Enseignement Pré-Universitaire et de la Fonction Publique que certains accusent à tort ou à raison d’être d’avoir mal géré la crise ayant ébranlé le secteur de l’éducation.

Désormais, il reste à savoir ce que pourrait faire ces nouveaux promus dans le gouvernement Mamadi Youla pour consolider les avancées obtenues par le mouvement syndical guinéen et faire face à la gestion des autres points de revendications restés en suspens jusqu’aux prochaines négociations prévues pour septembre prochain.