Reprise des cours: le ministre Ibrahima Kalil donne le coup d’envoi à Kankan

L’école guinéenne a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 15 septembre comme prévu par les autorités de l’éducation. A Kankan, c’est le ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kalil Konaté qui a officié cette ouverture à l’école primaire M’Bô Woulen Kaba de Karifamoriah. Il était accompagné à cette occasion par ses collègues ministres de l’Administration du Territoire, le général Bouréma Condé et de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané.

Pour cette première journée d’ouverture des classes, le constat dans les écoles de la commune urbaine de Kankan, révèle une très faible affluence des élèves, même si les enseignants et autres encadreurs ont effectivement répondu présents. En tout cas ce fut le constat aussi bien à l’école primaire M’Bô Woulen, au complexe scolaire de Karifamoriah tout comme au lycée Morifindjan et au lycée 3 Avril.

Cette faible affluence des élèves dans les écoles pour cette première journée n’a pas surpris le ministre K au carré qui s’est dit tout de même satisfait de la présence effective des enseignants. « La rentrée est effective au niveau administrative, c’est-à-dire que dans toutes les écoles, encadreurs et enseignants ont répondu présents. C’est au niveau des élèves que les pas trainent. Mais, je ne suis pas surpris car, d’habitude lorsqu’on ouvre vendredi, les gens mettent le pont sur le lundi », a-t-il expliqué.

Profitant de cette mini tournée dans ces écoles et en présence des quelques élèves et enseignants, le ministre a fait un débriefing par rapport aux motifs du changement du calendrier scolaire. Il a, en outre, annoncé des reformes parmi lesquelles, la création des lycées techniques et d’un office du baccalauréat.

L’année scolaire 2017-2018 à Kankan, démarre une nouvelle fois avec les mêmes difficultés que les années précédentes. Entre autres difficultés, il faut souligner le manque criard d’infrastructures scolaires et d’équipements, le manque d’enseignants. Par exemple, le lycée d’excellence de Kankankoura flambant neuf et les 12 salles de classes construites au lycée Morifindjan, tardent à être opérationnels, faute de tables bancs et autres meubles.