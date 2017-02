Après plus de deux semaines de congé ‘’forcé’’ pour cause de grève des enseignants, les cours ont finalement repris ce mercredi 22 février dans toutes les écoles du pays. A Fria, cette réouverture a connu une forte affluence de la part des élèves et leurs enseignants dans les écoles.

Partout dans les concessions scolaires où on est passé, il nous a été donné de constater que cette reprise a été véritable ouf de soulagement pour les élèves après avoir passé près de 20 jours d’immobilisme à la maison.

Pour Tine Tolno Loholamou, élève de terminale, sciences sociales au lycée Amilcar Cabral, cette grève a été assez préjudiciable pour eux.

‘’Nous avons assez souffert de ces trois semaines de congé ‘’forcé’’ passé à la maison. Il sera difficile mais pas impossible de rattraper ce retard pour un élève qui avait l’habitude d’être régulier à l’école. Les enseignants avaient leur raison d'aller en grève mais ce sont nous les élèves qui perdons et on se demande si nos professeurs vont avoir la motivation de nous donner convenablement les cours comme avant sans les bâcler. Parque nous avons appris qu’ils ne sont pas totalement satisfaits“, a-t-elle confié.

Du côté des enseignants, le sentiment reste quelque peu mitigé.

“Effectivement la reprise a eu lieu ce mercredi particulièrement à Fria. En ce qui concerne les négociations, j’avoue que nous sommes partiellement satisfaits. Notre syndicat a quand même abouti à un résultat sur papier mais nous ne savons pas encore ce qui va en être son application. C’est pourquoi, nous restons vigilants. En ce qui concerne le rattrapage du retard accusé dans l’exécution des programmes, je dois préciser que nous ne sommes pas à notre première expérience d’avoir des difficultés pendant l’année scolaire. L’année dernière, avec la crise d’Ebola, nous avons fait plus de deux mois alors que pour cette grève, c’est seulement deux semaines. Avec la volonté, nous allons pouvoir être à jour sur le programme. Retenons que la volonté doit être sanctionnée avec l’application des accords pour que l’enseignant soit actif. Il faut bien que les promesses soient réalisées car, il y a eu trop de promesses de la part du gouvernement. Des promesses qui se sont faites sur fond de division entre les négociateurs et la base. Nous les enseignants, nous sommes encore perplexes par rapport à la grille salariale. Nous ne comptons que sur l’application de la grille pour pouvoir se mettre au travail avec acharnement", a déclaré Bah Mamadou Aliou, professeur chargé des cours de français en classe de terminale au lycée Josip Broz Tito.

La reprise des classes est une joie pour Abdoulaye Cissé, parent d’élève venu accompagner ses deux enfants à l’école élémentaire Ghandi.

“ Vraiment je suis content de venir accompagner mes enfants à l’école ce matin. Je suis venu, c’est au cas si où il y aurait de la pagaille que je puisse retourner avec mes enfants. Mais Dieu merci, tout va bien. Ce que je demande au gouvernement c'est de s’occuper des enseignants. Le président de la République se dit ‘’Professeur’’ alors, il ne devrait donc pas laisser les enseignants arrêter les cours et accepter ce qui s’est passé dans la capitale jusqu'à ce qu'il y ait des morts. Les enseignants sont très mal payés. C’est pour cela qu'ils rançonnent souvent nos enfants en leur demandant 1000 fg, de temps à autre. Nous les parents d’élèves, nous donnons sans problème et nous les comprenons. Pourvu qu’ils s’occupent bien de nos enfants… Je suis vraiment content de la reprise parce que les enfants ont trop traîné à la maison “, s'est réjouit M. Cissé.

Quant Moriba Sidibé, le Directeur préfectoral de l’éducation (DPE), il se dit très satisfait de la reprise des classes dans sa préfecture qu’il qualifie de réussite totale.