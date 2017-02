Après plus de trois semaines de fermeture causée non seulement par une série de congés forcés décrétés par le gouvernement mais aussi par la grève de l’intersyndicale de l’éducation FSPE / SLECG, les cours restent toujours paralysés dans les établissements de la préfecture de Labé. Cela, malgré l’annonce des autorités de l’éducation de leur reprise ce mercredi sur toute l’étendue du territoire national.

Dans la matinée de ce mercredi 22 février 2017, les écoles publiques visitées par la rédaction régionale de Guinéenews à Labé étaient toutes ouvertes mais avec un très faible pourcentage d’élèves et d’enseignants. Dix pour cent de présence, c’est le chiffre fourni ce matin par des responsables d’écoles qui se sont abstenus de tout commentaire à notre micro. Du Lycée Wouro en passant par le collège Konkola jusqu’au lycée Hoggo M'Bouro, le constat était le même.

Même situation pour ce qui est des écoles privées, où certains groupes pédagogiques faisaient cours dans la matinée à Bhoundou Gandale, Yacine Diallo et Saint André. Ce, avec également un faible pourcentage d’élèves a constaté sur place votre quotidien électronique Guinéenews.

Une heure de temps après le démarrage des cours, c’est-à-dire vers 09 heures 30 minutes – 10 heures, les élèves ont purement et simplement été libérés et au public et au privé. En ce moment, seul le personnel des directions est présent dans les établissements.





« On est venu ce matin, mais on n’a pas étudié car on n’a vu aucun professeur. Ils disent que la grève continue ; donc on rentre à la maison » a laissé entendre Mamadou Saidou Bah, élève rencontré à la devanture du collège Hoggo M'bouro de Labé.

Toutes nos tentatives d’avoir un responsable d’école ont été vaines et les autorités de l’éducation promettent de se prononcer mais pas avant la fin de l’inspection en cours dans tous les établissements de la place.





Pour rappel, la base locale de l’intersyndicale de l’éducation FSPE / SLECG de Labé maintient toujours son mot d’ordre de grève.