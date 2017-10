Report du spectacle de Davido : les raisons

“C’est son ami qui est mort et donc, il a demandé de lui accordé une semaine de deuil”

Initialement prévu le dimanche 15 octobre prochain à l’Esplanade du Palais du peuple de Conakry, le spectacle de Davido est reporté pour le 22 octobre toujours pour le même endroit. C’est ce qui ressort du point-presse organisé ce vendredi 13 octobre par la structure Tidiane World Music et ses partenaires qui ont aussi mis l’occasion à profit pour donner les raisons de ce report, a constaté sur place Guinéenews.

Devant un parterre de médias, Tidiane Soumah PDG de la structure Tidiane World Music a annoncé que la nouvelle date du concert de Davido, Soul Bang’s et Oudy 1er se tiendra finalement le dimanche 22 octobre à 14 heures sur l’Esplanade du Palais du peuple.

Sur les raisons, Tidiane Soumah a indiqué avoir compati à la douleur de l’artiste. « Sa raison est claire et pour l’homme qu’il est, c’est son ami qui est mort et donc, il a demandé de lui accordé une semaine de deuil”, a-t-il expliqué avant d’ajouter :”ce report est lié à un cas de force majeure lié à l’artiste Davido et il n’a aucun lien avec le staff, les sponsors, les partenaires ou les organisateurs. L’artiste est payé à 100% depuis le mois d’août, on ne lui doit aucun engagement et il avait déjà son billet aller-retour Hararé-Conakry et Conakry-Lagos”.

Sur la situation dans laquelle se retrouve Davido, Tidiane Soumah a partagé avec les journalistes les dernières informations qu’il a reçues du manager et de la police. “Le 3 octobre à 00 heure 23 minutes dans un club de chicha, Davido a pris part à un anniversaire d’un de ses amis en compagnie d’autres. Il se trouve que le monsieur qui est mort, Davido s’est effectivement adressé à lui en lui demandant de quitter les lieux parce qu’il n’était pas bien. Il lui a offert son soutien et cette vidéo existe, le night-club avait filmée cette séquence. Davido a quitté ce club pour se rendre à Diana, une autre boîte de nuit et c’est là-bas qu’il a appris la mort de son ami. Il a cherché à savoir ce qui s’est passé”

Pourquoi Davido était au poste de police? Tidiane Soumah s’est déterminé sur cette question en précisant ceci: “jusqu’à preuve du contraire, la police n’a ni convoqué ni poursuivi Davido, mais elle a invité Davido parce que ses amis ont pris la voiture et ils ont déposé le monsieur à l’hôpital. Ce véhicule serait retrouvé dans une des cours de Davido et c’est pourquoi la police l’a invité pour qu’il donne sa version. Là, il devient un témoin”.

Pour sa part Tidiane Soumah a fait savoir qu’il n’est un plaisir pour personne à plus forte raison un promoteur, de reporter, même d’une minute, un concert.

Présents au présidium, les artistes Soul Bang’s et Oudy 1er ont rassuré le public qu’ils offriraient un spectacle de haute gamme le 22 octobre sur l’Esplanade du Palais du peuple de Conakry.