Report de la date de dépôt des listes: Dr Faya s’en réjouit et fait de graves révélations

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) vient de proroger pour six jours, à travers une plénière, la date butoir définitive des dépôts des candidatures pour les élections communales et communautaires prévues le 4 février 2018. Un report vivement apprécié non seulement par l’ensemble de la classe politique mais aussi, par les candidats indépendants.

C’est le cas du leader du Bloc Libéral (BL), Dr. Faya Lansana Millimono : «c’est une bonne chose d’accéder à la requête des compétiteurs que nous sommes parce que trop de difficultés ont empêché les différentes entités à soumettre à temps les listes de candidats».

Poursuivant, l’opposant Dr Faya Millimono a profité de l’occasion pour dénoncer certaines difficultés auxquelles son parti fait face à l’intérieur du pays. «Ce que nous pouvons souhaiter maintenant, est que les administrateurs territoriaux jouent leur rôle et adoptent un comportement républicain. Que les sous-préfets arrêtent de s’immiscer dans les affaires électorales. Que les préfets restent à distance du processus électoral », a-t-il dénoncé, avant de préciser que ce n’est pas un processus qui est géré et conduit par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation mais plutôt, une CENI.

Selon Dr Faya, parmi les difficultés que les partis politiques ont trouvées, il y a l’interférence et l’abus du pouvoir des administrateurs territoriaux. «Par exemple, à Kobéla à Nzérékoré, le sous-préfet a exigé de la tête de liste du Bloc Libéral (BL) qui est un enseignant, la démission de la fonction publique pour être sur la liste. A Lélé dans Lola, le sous-préfet a essayé d’intimider les sages pour les conduire à exiger qu’il ait une seule liste, celle du parti au pouvoir. Il a fallu qu’on le menace ainsi que les sages dans les tribunaux pour qu’ils reculent», a-t-il révélé.

Et de poursuivre : « au moment où nous parlons, le sous-préfet de Guéasson dans Lola, est en train de bloquer la délivrance des certificats de résidence pour les candidats qui sont sur la liste du BL. On peut vous aligner beaucoup de cas de ce genre un peu partout à travers le pays».

D’après toujours Dr Faya, les Cours et les Tribunaux ne sont pas en train de jouer leur rôle que les partis politiques attendaient d’eux. «Il y a aujourd’hui des Cours et des Tribunaux où les dossiers sont en train de passer deux semaines avant d’être signés alors que nous sommes en train de manœuvrer dans l’intervalle de quelques jours».

Pour clore, l’un des candidats malheureux de l’élection présidentielle de 2015 a fait comprendre que cette date butoir de dépôts de candidatures repoussée au 26 décembre, n’aura aucun impact négatif sur le respect du 4 février 2018. «Déjà, l’article 108 du Code électoral dit que les dépôts de candidatures pour les élections communales peuvent se suivre jusqu’à 40 jours avant le jour du scrutin. Alors le 26 décembre 2017 correspond effectivement à 40 jours avant le scrutin», a-t-il conclu.