Rentrée universitaire: une première journée sans grand engouement à Conakry

Les cours ont repris ce lundi 16 octobre dans les institutions d’enseignement supérieur de la Guinée conformément au calendrier donné par le ministère de tutelle. Une rentrée qui n’a pas connu de grand engouement comme nous l’avons constaté dans certaines universités visitées à Conakry ce lundi.

Dans la matinée, à l’université Gamal Abdel Nasser, par exemple, seuls quelques étudiants étaient présents sur place. La plupart d’entre eux, trouvés devant leurs différents départements, indiquent être là juste pour voire l’ambiance qui prévaut dans les campus.

« La majeure partie ne sont pas venus ce matin parce que la rentrée universitaire a été déplacée. Moi, par exemple, j’étais en Côte d’Ivoire pour les vacances, c’est de là-bas qu’on m’a informé que la rentrée se tiendra ce 16 octobre. J’étais donc obligé d’annuler tous mes programmes et revenir pour les cours. Seulement ce matin, je suis venu m’inscrire et voir quand est-ce que les cours vont reprendre normalement. En plus de cela, j’étais nostalgique de l’ambiance qu’il y a au campus », explique Zogbélémou Augustin, étudiant en licence 2.

Ibrahim Diallo, quant à lui, est étudiant en troisième année biologie devait normalement commencer dès ce lundi les cours, mais ses professeurs n’ont pas répondu présents, il ne cache pas sa déception. « On est là, mais on n’a vu aucun professeur. Le ministre est passé, il nous a rassurés mais cela n’a rien changé. Car, aucun d’entre eux n’est venu, c’est déplorable. On espère qu’ils seront là demain ou après demain au moins, a-t-il dénoncé.

Ousmane Sylla pour sa part est convaincu que cette morosité de la rentrée universitaire est la faute aux autorités éducatives.

«En tant qu’étudiant, notre droit, c’est de suivre les cours quand on vient à l’université. Donc pour aujourd’hui, je peux dire que l’Etat n’a pas respecté son engagement. Car, nous sommes venus jusque-là il n’y a pas eu de cours, c’est frustrant. Nous sommes venus pour nous asseoir dans la cour et bavarder » a-t-il regretté.

De son côté, Soriba Sylla évoque des difficultés financières dont il fait face. Pour lui, cette année universitaire s’annonce pénible pour lui. Le manque d’argent pour acheter les fournitures scolaires l’inquiète.

Joints au téléphone, de nouveaux bacheliers orientés à l’université Général Lansana Conté de Sonfonia nous ont confiés que le campus était plein d’étudiants qui sont venus pour les inscriptions.

Pour rappel, le collectif des enseignants chercheurs avait menacé de boycotter cette rentrée universitaire ce lundi. Reste à savoir si c’est cela qui explique ou non la rareté des étudiants et enseignants sur les campus pour cette première journée.