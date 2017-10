Rentrée universitaire: les assistants pro-réforme prêts pour la reprise des cours le16 octobre

C’est à croire que les réformes enclenchées par l’équipe d’Abdoulaye Yéro Baldé, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, est à la fois une guillotine pour certains mais aussi, une opportunité pour d’autres. Car, après la réaction du collectif des Enseignants Chercheurs, des assistants et attachés de recherches de Guinée qui menaçaient de perturber la rentrée universitaire le lundi 16 octobre prochain, c’est au tour du collectif des enseignants chercheurs et diplômés de Guinée, d’élever le ton mais cette fois pour rappeler à l’ordre les frustrés par les réformes ministérielles et à inviter les étudiants à se rendre dans les institutions d’enseignement supérieurs le jour de l’ouverture.

Joint par Guineenews le vendredi 13 octobre, le président du Collectif des enseignants chercheurs et diplômés de Guinée, a tenu à préciser ceci :“aujourd’hui à l’enseignement supérieur, il y a deux groupes d’assistants. L’un soutient les réformes et l’autre dit qu’il faut carrément avoir une prime de 5 millions de francs guinéens faute de quoi, il perturbera la reprise des cours dans les universités.’’

Poursuivant, Samba Camara affirme qu’il est favorable aux réformes engagées par leur ministère de tutelle. Il a en outre notifié que le problème ne se situe pas entre le ministère et les assistants mais qu’il se trouve plutôt entre assistants.

Ensuite, il nous a fait comprendre que selon les textes régissant l’enseignement supérieur en Guinée, un assistant a un contrat de deux ans renouvelables deux fois et que si ce dernier n’arrive pas à avoir un doctorat dans sa discipline, il doit être reversé au ministère de l’enseignement Pré-Universitaire.

“Un assistant ne doit donner que des cours de TD (travaux dirigés) et de TP (travaux pratiques) mais en Guinée, la pyramide a été inversée. Car, à un moment donné, c’est nous les assistants qui donnions des cours dans les universités”, a déploré Samba Camara tout en précisant que les réformes prises par le minstre Yéro Baldé et qui visent à résoudre ce déséquilibre, est l’épine dans le pied des assistants “frustrés”.

“Certains de nos amis qui ont fait plus de vingt ans en tant qu’assistants n’ont pas pensé aux textes qui fixent le mandat à six ans. Mais ils disent mordicus qu’ils n’ont pas besoin de formation et qu’il leur faut les 5 millions sans quoi, ils vont bouder les salles de classe. Quand on nous recrutait, on savait tous que c’était deux ans renouvelables deux fois et personne ne dormait. Mais sachant que certains parmi eux ne peuvent pas poursuivre les études (la formation) car, frappés par l’âge, il faudrait qu’ils aient 5 millions ou qu’ils annulent l’arrêté. Aujourd’hui, ils disent qu’ils n’iront pas en classe et c’est leur droit mais, ils ne diront pas que tous les assistants n’iront pas dispenser les cours. Nous, nous irons”, affirme le président du Collectif des enseignants chercheurs et diplômés de Guinée.

Le premier responsable du second groupe d’assistants nous a confiés que le syndicat des enseignants et professionnels de l’éducation en Guinée a échoué dans sa médiation entre les deux parties. Tout de même, le SLEG leur déclaré ce qui suit : “revendiquer dans un même groupe pour être fort mais les revendications doivent être dans un cadre légal et donc, aucun assistant ou groupe d’assistants ne doit lancer un mandat de grève, c’est le syndicat qui doit le faire”.

Pour finir, Samba Camara a fait savoir qu’un plaidoyer est en cours auprès du ministère de l’Enseignement Supérieur pour que l’arrêté qui a été reporté, entre en vigueur à nouveau. Car son report a causé beaucoup d’impacts. Et aussi, ce deuxième collectif des enseignants a invité les étudiants à se présenter dans les universités le lundi 16 octobre comme l’indique le communiqué du ministère de l’Enseignement Supérieur.