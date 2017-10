Rentrée universitaire: l’ambiance dans les deux grandes universités publiques de Conakry

Les cours ont officiellement repris ce lundi dans l’ensemble des institutions d’enseignement supérieurs du pays. A Conakry, les universités Général Lansana Conté de Sonfonia et Gamal Abdel Nasser de Conakry cette première de la rentrée universitaire était bien mitigée. Tel est le constat fait par Guineenews ce lundi 16 octobre sur le terrain.

Dans l’enceinte des deux institutions d’enseignement supérieur, la joie de s’être retrouvés entre amis, se lisait sur les visages des étudiants mais aussi des inquiétudes par rapport au calendrier des inscriptions pour le cas des bacheliers qui viennent d’être orientés dans les différentes filières.

Sur le climat de la journée, Pr Mamadi Kourouma, le Recteur de l’université Général Lansana Conté de Sonfonia, explique : « dès ma venue à l’université aux environs de 8 heures, je me suis rendu compte que l’ouverture des classes va être une réussite parce que la plupart des étudiants et surtout ceux de la première année, étaient déjà présents et motivés à s’inscrire. Les nouveaux étudiants voulaient savoir où est-ce qu’ils doivent se diriger et ce qu’ils doivent faire”.

Poursuivant, il a précisé que les réinscriptions auront deux volets dont l’un pour les anciens étudiants et le second pour les enseignants ainsi que des étudiants en formation payante.

« Il y a beaucoup d’étudiants qui ne veulent pas aller à l’intérieur du pays et qui se rendent au ministère pour le transfert. Si on se met à transférer des gens de gauche à droite, on ne pourra plus se retrouver. Ceux qui doivent aller à Kankan par exemple et qui devraient être ce matin devant le service de scolarité, s’ils n’y vont pas, il y aura une perturbation”, a-t-il fait savoir.

S’agissant des cours, Pr Mamadi Kourouma a déclaré que les cours ont démarré immédiatement après les inscriptions et ceux qui ne se sont pas encore inscrits, peuvent suivre d’ores et déjà les premiers cours.

Poursuivant, il souligne: «on n’a pas de place pour recevoir tout le monde. Donc, la semaine a été divisée en deux. Deux facultés du lundi au mercredi et les deux autres du jeudi au samedi”.

Sur le sort des assistants, le Recteur de l’université de Sonfonia a expliqué que les cours ont commencé aujourd’hui et les assistants ne feront pas partie du processus parce que c’est les enseignants qui viennent enseigner. Il compte en revanche sur les vertus du dialogue pour arriver à une solution négocié par rapport à leurs exigences. « Nous allons parler avec les assistants, il n’y a pas mille solutions, si ce n’est le dialogue », a-t-il dit

Pour sa part, Dr Boubacar Sylla, le Vice-recteur chargé des études de l’université Gamal Abdel Nasser, a fait comprendre que la présence des étudiants s’est faite au compte-gouttes. «La rentrée universitaire 2017-2018 a eu effectivement lieu à partir de 8 heures ce lundi 16 octobre. A cette heure, il n’y avait pas une grande affluence mais par après, il y a eu un bon nombre d’étudiants. La preuve, il y avait une centaine d’étudiants orientés pendant mon cours en licence 1 mathématiques”, a-t-il expliqué.

“La question des assistants est préoccupante pour nous parce qu’une université n’est pas seulement faite d’enseignants de rang magistral, c’est vrai. Mais un assistant est forcément attaché à un enseignant de rang magistral pour sa promotion. L’emploi du temps a été revu pour que les cours ne souffrent pas de l’absence des assistants et c’est ce qui fait que les cours ont lieu aujourd’hui”, a confié Dr Sylla.