Rentrée universitaire à Labé : les enseignants assistants aux abonnés absents

Comme on pouvait s’y attendre, la rentrée universitaire session 2017 – 2018 a été perturbé par le mot d’ordre de grève général déclenchée par les enseignants assistants de Guinée qui réclament leur prise en compte par le ministère de l’Enseignement Supérieur. Une plateforme revendicative qui exige, entre autres, une revalorisation des salaires des encadreurs des universités. C’est en signe de respect dudit mot d’ordre que les enseignants assistants ont boudé les cours de ce mardi à l’université de Labé.

Après une première journée mise à profit pour les inscriptions et réinscriptions, les dizaines d’enseignants assistants se sont retrouvés dans la soirée de ce même lundi et ont décidé d’observer la consigne de boycott des cours jusqu’à satisfaction de leurs revendications.

Conformément à cette décision, les enseignants assistants de l’université de Labé se sont effectivement retrouvés dans la matinée de ce mardi 17 octobre 2017 dans le secteur Ndiolou du quartier Pounthioun de la commune urbaine de Labé où ils ont décidé de refuser de rejoindre l’université.

Au micro de Guinéenews, ces enseignants assistants ont, pour témoigner, préféré garder l’anonymat. «Toutes les universités doivent conjuguer encore les mêmes efforts. Lorsque tout va rentrer en ordre, nous irons en classe car, c’est notre métier», à déclaré l’un d’eux, l’air engagé.

Avec un ton plus ferme, cet autre enseignant assistant exige à ce que les personnes qui ont les rangs de maîtres assistants, maître de conférences et professeurs bénéficient respectivement de 6 000 000 GNF, de 8 000 000 GNF et de 10 000 000 GNF.

Interpellé sur ces revendications, docteur Mamadou Dian Gongoré Diallo, le Recteur de l’université de Hafia, parle d’une mauvaise interprétation des choses. «L’arrêté 23 56, qui fixait les avantages, est rapporté par un autre arrêté que j’ai dans ma boîte électronique. Il y a des jeunes qui n’ont pas compris, mais puisque nous sommes dans un pays du droit, c’est leur droit de dire qu’ils ne viennent pas aux cours », a-t-il expliqué.

Poursuivant, Dr Mamadou Dian Gongoré a fait savoir que l’arrêté en question présente énormément d’avantages pour les jeunes enseignants que sont ces assistants. ‘’L’ensemble des maitres assistants, des maitres de conférence et des professeurs d’université de tout le pays, ne fait pas 400 personnes. Quant à eux, ils sont au moins 1 000. J’ai toutes les statistiques avec moi. Nous qui sommes enseignants de rang magistral quelle que soit la situation, le plus jeune parmi nous à 60 ans et la retraite, c’est à 70 ans. Donc, ils ne bénéficieront des avantages que pendant 10 ans. Donc, nous allons droit vers la retraite, mais eux, c’est leur avenir. Il y a eu un acte qui a promu l’enseignement supérieur, il devrait y avoir un esprit d’émulation pour que ces jeunes se battent pour faire des diplômes et pour avancer en grade afin de bénéficier de ces avantages», fera remarquer le Recteur de l’université de Labé.

Sur un effectif de 130 enseignants en service à l’université Hafia de Labé, 125 sont des enseignants assistants. Une situation qui prouve à suffisance qu’une grève des assistants perturbe forcément et considérablement les cours.