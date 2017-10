Rentrée universitaire à Labé: le service de la scolarité refoulait du monde ce lundi

Conformément au communiqué du ministère de l’Enseignement Supérieur, étudiants et encadreurs de l’université de Labé ont massivement répondu présents ce lundi 16 octobre pour le compte de la rentrée universitaire 2017-2018. Sauf que, les inscriptions et réinscriptions ont volé la vedette au cours, a constaté sur place votre quotidien électronique Guinéenews.org.

Ce lundi matin, les étudiants des différents départements visités convergeaient tous vers le service de la scolarité pour, soit l’inscription ou soit la réinscription. Du département de gestion à celui de la biologie en passant par celui de l’administration publique, il n’y a pas eu de cours dans la matinée. «Les cours n’ont pas encore repris, mais nous sommes venus pour faire nos réinscriptions », a laissé entendre Marlyatou Diallo, étudiante en licence 2 gestion.

Au département de biologie, Mamadou Aliou Diallo, enseignant, fait l’état des lieux : « les cours non pas effectivement repris ce lundi parce qu’on pas fini encore avec la réfection des tables bancs ainsi que l’entretien des salles de classe. Les cours ne vont pas démarrer aujourd’hui comme prévu.»

Pourtant, jeudi dernier le Rectorat a convié le conseil d’administration de l’université de Labé à une réunion préparatoire au sortir de laquelle plusieurs dispositions ont été prises. Il s’agit, entre autres, de la présence effective de tout le personnel à partir du 16 octobre, la mise à disposition des emplois du temps et le démarrage effectif des cours et activités universitaire à la date indiquée.

Interpellé, le Recteur de l’université de Labé, Dr Mamadou Dian Gongoré Diallo rassure: « les enseignants sont nombreux et sont là. Si les étudiants se présentent, on va donner les cours. Nous ne sommes pas dans une logique de grève.»

Au service de la scolarité où on notait une forte affluence, Mamadou Lamarana Bah, le Responsable du service soutient que les inscriptions et réinscriptions s’étendront sur une durée de deux semaines. «Ce matin, les étudiants ont massivement répondu à l’appel et à la scolarité, nous avons procédé à leur inscription et réinscription», a-t-il déclaré.