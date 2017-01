«Les meilleurs résultants passent par une évaluation indépendante approfondie et une optique de projection décennale. »

Le lundi 2 janvier, Guineenews s’est fait l’écho des conclusions émanant de 2 Experts (un Sénégalais et un Guinéen) à propos de la question du renforcement du système de santé publique de la Guinée. Le papier y afferent, est consultable sur l’article publié par Guineenews sous le titre : " Pour avoir un système sanitaire fort, la Guinée a besoin de plus de 30 mille Agents ".

Ces deux déclarations sont fortement discutables et d’ailleurs clairement inacceptables en l’état. Un certain nombre de questions et de constats nous viennent à la lecture de ce papier.

D’où viennent ces conclusions et sur la base de quelle étude sectorielle, les 2 intervenants sont-ils arrivés à conclure qu’il faille ériger une Division en une Direction pour que la Santé Publique puisse mieux fonctionner en Guinée ou qu’il faille recruter 30 mille Agents pour rendre le département de la Sante plus fort ?

Ces deux déclarations ne résistent à aucune analyse sérieuse et en voici les raisons qui fondent le raisonnement contraire à leurs conclusions :

1/-Personne ne demandera de reproduire nécessairement en 2017, des schémas de développement qui ont fonctionné en Guinée au début des années 1960.

Cependant, il est évident, à titre d’exemple, qu’au moment du Plan Triennal 1960-1963, personne ne pourrait nous démontrer que le système sanitaire ne fonctionnait pas quasiment à merveille en Guinée?

Demandez à ceux qui partaient dans les hôpitaux et dispensaires même dans des localités situées à plus de 500 km de Conakry, à quel point, le service public de la Santé fonctionnait de façon satisfaisante dans le pays.

Même les plus pauvres compatriotes des brousses qui étaient obligés de transporter parfois, dans des hamacs, des femmes en grossesse ou des malades dont la situation était désespérée, trouvaient des traitements efficaces et performants dans les dispensaires et hôpitaux de province.

Figurez-vous dans quelles conditions les campagnes nationales de vaccination étaient organisées par l’UNICEF et l’OMS avec succès entre 1960 et 1963 ? Vous ne pouvez imaginer l’efficacité et la solidité du système de santé publique à cette époque, à un moment où il était courant de voir des compatriotes marcher encore, pieds nus, dans certaines localités éloignées, et vous pouvez le faire vérifier.

2)-Aussi, dans les années 1968-1971, la Coopération Chinoise avait été mobilisée avec des équipes médicales dans les préfectures de Macenta, Gaoual, Siguiri pour couvrir ces différentes régions naturelles du pays. Celle de Conakry couvrait la région de la Basse Guinée et se trouvait localisée à l’hôpital Ignace Deen.

Demandez à tous ceux qui étaient là, à quel point, la santé publique a été performante dans ces Préfectures que l’on appelait à l’époque régions administratives alors que le pays ne disposait quasiment pas de nombreux universitaires en médécine et pharmacie ni d’équipements extraordinaires dans les dispensaires et hôpitaux !

Les équipes médicales de la Chine Populaire ont été d’une efficacité extraordinaire au point que des patients venaient à pied de certains villages limitrophes du Sénégal pour se faire soigner à Gaoual où je me trouvais.

Bref, les bénéficiaires de service médical public ne se rendaient même pas compte des problèmes de compétences ou pas, des infirmiers et médécins encore moins, de problèmes d’accès aux médicaments pour leurs soins.

3)-Une toute dernière anecdote de 2016, avant de fermer ce passage.

Il y a 4 mois, un compatriote âgé de 76 ans avait été admis au dispensaire de Matam à Conakry pour des problèmes d’odonto-stomatologie tropicale.

En fait, il a été reçu par un médécin chirurgien qui aurait servi initialement pendant plus de 10 ans à l’hôpital de Pita.

Je peux vous confirmer que le diagnostic posé sur le patient par ce compatriote chirurgien actuellement en service au quartier Matam a été confirmé, quasiment à 100 % par une équipe de médecins de l’un des plus grands hôpitaux de New York City.

Vérification faite sur le background du médécin-chirurgien de Matam, il se trouve que le médécin en question est bel et bien un compatriote sorti d’une des universités chinoises, il y a environ 15 à 20 ans.

Moralité :

Pourquoi, notre système de santé a-t-il échoué, décennies après décennies ?

Le système de formation de masse dans l’éducation en Guinée sans aucune qualification académique, ajouté au sous-investissement chronique dans la santé publique, sont parmi les raisons de l’échec complet dans les résultats et performances actuelles des ressources humaines au sein du département de la santé publique. Il serait absolument aberrant et inacceptable de refuser de regarder la réalité qui saute aux yeux.

Transformer une division des ressources humaines en une direction nationale n’a rien à voir avec les problèmes de fond liés surtout avec la perspective de développement de ce département. Recruter aussi 30 mille nouveaux agents de santé, n’est aucunement la solution viable pour le pays en matière de relèvement des défis de santé, après l’épidémie Ebola.

Revenons sur les aspects strictement budgétaires du sujet. Quel est le budget du ministère de la Santé Publique en 2017 ? C’est GNF 1.322.637.000.000 contre GNF 782 milliards en 2016 et GNF 492 milliards en 2015.

En ordre de grandeur cela fait entre 2015 et 2017, une progression de 168, 69%. Quel pays en Afrique de l’Ouest a pu faire une telle progression durant la même période?

Même en Côte D’Ivoire, il suffit de sortir les chiffres des 3 derniers budgets pour comprendre qu’il y a un tournant signicatif sur ce plan en Guinée. Un tournant que la Guinée pourrait hautement capitaliser si les ressources budgétaires étaient bien gérées dans ce département ultra-sensible qu’est le ministère de la Santé Publique, dès maintenant.

Bien entendu, je reconnais qu’avec un budget national brut de 15.328 milliards GNF, la Guinée est encore à 8,6% de part du BND affectée à la santé publique par rapport aux objectifs fixés par l’OMS en termes de développement de la santé publique en Afrique Subsaharienne.

La Guinée pourrait bien faire dans les années à venir comme le Sénégal aussi bien en matière d’éducation qu’en matière de santé publique. Ceci dit, la tendance nouvelle qui se dessine est relativement significative et positive en termes de ressources publiques affectées à la santé publique en Guinée.

L’important pour faire du résultat, est surtout dans l’efficience des dépenses publiques dans les différents secteurs et dans la capacité de l’administration publique à bien gérer les ressources publiques, et dans la projection sur une planification fortement maîtrisée sur le long terme, et qui n’est pas forcément du ressort d’une Direction des ressources humaines.

Comment le Sénégal a-t-il organisé la restructuration de sa politique de santé publique en 2009 ?

L’évaluation du système de santé, qui a été réalisée sur 79 pages en Septembre 2009, pour le compte du Ministère de la Santé et de la Prévention (MSP), grâce à un appui de l’USAID, à travers Health Systems 2020, a été une contribution à la préparation du second Plan National de Développement économique et social (PNDS) et du processus de révision du CDSMT (Cadre de dépenses de santé à moyen terme), et ses principales conclusions ont été prises en compte dans le nouveau plan.

L’étude a analysé selon les normes de l’OMS, les facteurs et les contraintes au niveau du système et des services de santé, relativement aux dimensions suivantes: gouvernance, financement, prestation de services de santé, Ressources humaines, Gestion pharmaceutique et Système d’information sanitaire.

La question des resources humaines au Sénégal et l’état des lieux:

Lorsque l’evaluation de l’USAID a été lancée, je crois savoir en 2009, le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention du Sénégal, était ainsi structuré:

Au niveau des directions national:

1 Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement

1Direction de la Santé

1 Direction des Etablissements de Santé

1 Direction de la Prevention Médicale

1 Direction des Ressources Humaines

1 Direction de l’Hygiène Publique

1 Direction des Pharmacies et des Laboratoires

1 Direction des Régions Médicales

Au niveau du cabinet du ministre:

1 Cellule d’Appui au suivi du PNDS

1 Inspection Générale de la Sante

1 Cellule d’appui au financement de la santé et au Partenariat,

1 Service National de l’Informatique Sanitaire

1 Service National de l’Education et de l’Information pour la Sante

1 Laboratoire National de contrôles des Medicaments

1 Cellule Informatique

1 Cellule d’appui au financement de la santé et au partenariat

Au niveau établissement public de santé:

1 Pharmacie Nationale d’Approvisionnement

Selon le rapport d’évaluation, la DRH (Direction des Ressources Humaines) comptait 29 personnes au moment de l’evaluation dont seul un nombre limité était en mesure de faire face aux besoins de conception et de planification en matière de gestion des ressources humaines. Ce personnel n’avait pas bénéficié, en réalité, selon les Experts, de formation spécifique en gestion des ressources humaines.

Au niveau régional et de district, les responsables ne sont pas mieux lotis que ceux du niveau central et ils doivent s’occuper de tâches additionnelles comme la supervision et la formation.

Il est vrai que, la politique de santé a toujours mis l’accent sur le développement des ressources humaines, notamment dans la Déclaration de politique de santé en 1989, le PDRH et le PNDS. Le PDRH a permis d’élaborer trois guides: un pour le Médecin-Chef de région, un pour le Médecin-Chef de district et un pour l’infirmier Chef de poste.

L’étude sur le répertoire des emplois, réalisée en 2005, a permis de dénombrer 104 emplois types regroupés en 9 catégories socio professionnelles.

Elle a ébauché une description détaillée de certains profils. Il est évident que, sans une description de poste, l’employé ne peut pas savoir ce qui est attendu de lui et, par conséquent, ne sait pas comment s’y conformer. En plus, cela ne permettait pas de mesurer objectivement son rendement au niveau du poste et de récompenser le mérite.

Ceci dit, la gestion des carrières au Sénégal restait encore très problématique selon les Ẻvaluateurs. En effet, telle qu’elle était appliquée, elle ne prenait pas en compte les exigences du marché du travail qui, de plus en plus, met l’accent sur la gestion axée sur les résultats. Or tout se passe comme si les pratiques en cours dans la Fonction Publique, ne favorisent pas la recherche de l’excellence.

Les agents se sentent sécurisés après leur recrutement dans la Fonction Publique et ont le sentiment d’avoir obtenu la garantie d’un emploi pérenne. Cette façon de penser et de se comporter explique, en partie, les faibles performances du secteur public de la santé, car les agents ne sentent pas la nécessité de donner des résultats probants. S’y ajoutent la culture de l’impunité et celle du « protégé de » qui ne favorisent pas l’amélioration de la qualité des services de santé.

Comment le Sénégal a-t-il projeté le développement et les réformes structurelles dans son système de santé (secteur public et secteur privé)?

Il est bon de rappeler que le Sénégal s’est doté depuis 1998 d’un plan stratégique décennal dans le domaine de la santé, le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) mis en oeuvre par le Ministère chargé de la Santé. Dans la perspective de son échéance en 2008, le Ministère de la Santé et de la Prévention s’est engagé à élaborer un autre plan stratégique couvrant la période 2009-2018.

Cet exercice est intervenu dans un contexte de grandes réformes en matière de finances et de budget, avec l’adoption du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), comme outil de mise en oeuvre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et le ciblage de certains secteurs comme la santé pour opérationnaliser le CDSMT (Cadre des dépenses de santé à moyen terme).

Au total, le Sénégal s’est-il inscrit très tôt dans une approche globale de promotion de la santé, en essayant de mettre en pratique les conclusions de la conférence de Alma Ata de 1978, relatifs à la redéfinition de la santé et des extrants attendus (préventif, curatif, éducatif, et promotionnel), puis à travers la décentralisation des services pour les rendre plus accessibles aux populations. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le pays a été divisé en districts sanitaires dans les années 90 pour opérationnaliser cette volonté.

Profil et structure du financement de la santé publique au Sénégal

Les dépenses nationales en santé (DNS) étaient de 254 196.425.119 F CFA en 2005 (DNS : 23 450 FCFA per capita, Population : 10 839 807 habitants à l’époque contre 14,7 millions en 2016). Les sources de financement sont, par ordre croissant, les fonds privés (43,05%), représentés à 87% par les ménages, les fonds publics (35,94%) et les bailleurs de fonds et autres (21,02%). 78% des fonds publics sont gérés par le Ministère de la Santé Publique, 77% des fonds privés sont gérés par les ménages et 64% des fonds du reste du monde sont gérés par le MSP.

Les agents de financement sont, par ordre croissant, le secteur public (53%), le secteur privé (43,3%) et le reste du monde (4%). 76,7% des fonds du secteur privé sont gérés par les ménages, soit 84,365 milliards de francs CFA et les 25,668 milliards de francs CFA restants sont gérés par les assurances, les entreprises et les autres fonds privés. La part de l’administration centrale représente 35% des DNS; celle des ménages représente 38%, celle de la coopération représente 15%, celle des ONG internationales représente 6% et celle des collectivités locales représente 1% des DNS.

Les soins de prévention et de santé publique sont évalués à 56,449 milliards FCFA soit 22% des DNS. 78% des dépenses de cette catégorie de soins sont exécutées par les programmes, 9 % par les hôpitaux publics (hôpitaux et centres de santé), 8% par les prestataires ambulatoires (publics et privés). Les soins hospitaliers représentent 48,511 milliards de francs CFA, soit 60% des soins curatifs avec 88 % pour les structures hospitalières publiques et 12%; pour les cliniques privées.

La part des soins ambulatoires est de 25,269 milliards F CFA, soit 31%. 50% des dépenses directes des ménages vont au médicament (dont 14% pour le marché illicite) et 65% du versement direct des ménages vont aux prestataires privés. Pour ce qui concerne le financement des hôpitaux publics, la contribution des ménages est de 34%, contre 49% pour l’Etat.

La fonction de gouvernance des systèmes de santé implique que les activités mises en œuvre soient basées sur des politiques et plans clairement définis et connus de tous les acteurs, et dont l’élaboration et l’évaluation sont faites sur une base participative. Elle suppose également que les mécanismes de coordination des interventions des différents acteurs, y compris les partenaires au développement, soient formellement déterminés et appliqués.

Au cours de la période des dix dernières années (1999-2009), la politique de santé du Sénégal a été mise en œuvre à travers le Programme national de développement sanitaire (PNDS) qui a connu deux phases: un premier Programme de développement intégré de la Santé (PDIS 1) de 1998 à 2003, et un deuxième Programme de développement intégré de la Santé (PDIS 2) de 2004 à 2008. Au moment de l’élaboration du PNDS, la Déclaration de la Politique nationale de Santé de juin 1989 et le IXème Plan national de développement économique et social (1996 – 2001) étaient les seuls cadres de référence, au plan sectoriel et national.

De 1998 à 2005, des Plans d’opérations (PO) annuels ont été élaborés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, pour la réalisation des activités des services centraux du Ministère de la Santé, des régions médicales et des districts sanitaires. La Cellule d’appui et de suivi du PNDS (CAS/PNDS) a été créée pour accompagner la mise en œuvre du PNDS.

Forces et faiblesses recenssées par l’équipe internationale d’évaluation:

Parmi les forces, le Rapport cite:

La pratique de la planification est institutionnalisée à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. · L’élaboration de plans décennaux de développement sanitaire a été institutionnalisée depuis 1998. · Des mécanismes de concertation et de coordination entre le Ministère et les partenaires au développement existent depuis plusieurs années et ils fonctionnent de manière correcte. · Les partenaires sociaux sont impliqués dans les processus d’élaboration de politiques et dans les rencontres importantes du Ministère de la Santé. · La décentralisation du financement et des pouvoirs de décision au niveau des districts et des collectivités locales facilite la mise en œuvre des activités au niveau opérationnel. · La participation des populations à la santé est une tradition vieille de plusieurs décennies. · La presse traite l’information sur les questions de santé de manière libre. · L’accès à Internet est assuré au niveau central, dans les régions médicales et dans la quasi-totalité des districts sanitaires.

Au titre des faiblesses relevées par les Ẻvaluateurs:

Le secteur privé n’est pas impliqué dans les processus d’élaboration des politiques et dans les processus décisionnels majeurs intéressant le secteur de la santé. · Aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, les activités planifiées sont souvent en inadéquation avec les activités exécutées. · La pratique de l’évaluation systématique des plans n’est pas toujours respectée, comme dans le cas du PNDS 1 qui n’a pas fait l’objet d’un processus formel d’évaluation.

Au niveau central, le Ministère souffre de la mauvaise coordination des activités des directions techniques et des régions médicales. · L’application des réformes de décentralisation adoptées en 1996 n’a pas totalement répondu aux attentes parce que les agents de santé méconnaissent les textes, les comités de gestion des formations sanitaires ne sont pas fonctionnels et certaines collectivités locales n’utilisent pas correctement les fonds de dotation de la décentralisation destinés à la santé.

Les dispositions régissant l’exercice à titre privé dans les centres hospitaliers universitaires sont violées par les praticiens, dans l’impunité la plus totale, en l’absence de conventions entre les hôpitaux et les universités, qui détermineraient les responsabilités de chaque partie et garantiraient l’autorité réelle des directeurs d’hôpital sur les chefs de service.

Le Service d’inspection du Ministère est insuffisamment doté en ressources humaines et en moyens matériels et financiers, et son organisation n’est pas adaptée à la spécificité du secteur de la santé, qui est le seul secteur national à abriter des milliers de structures qui vendent des services tous les jours et à toute heure.

La gouvernance dans le secteur de la santé souffre de l’absence de mécanismes d’évaluation de la satisfaction des usagers.

Les associations de consommateurs et des associations de défense des droits de la personne sont faiblement impliquées dans les activités du secteur de la Santé.

Conclusions et directives du rapport de l’USAID ayant permis les changements en profondeur dans le système sanitaire du Sénégal:

Institutionnaliser l’évaluation annuelle et conjointe, par le ministère en charge de la santé et le ministère en charge des collectivités locales, des relations entre les collectivités locales et les niveaux intermédiaire et opérationnel du système de santé, pour rendre plus efficiente l’utilisation des ressources et permettre au secteur de la santé de mieux profiter des opportunités qu’offrent les réformes de décentralisation

Créer une direction technique chargée de la planification, d’études, de la recherche et du suivi- évaluation. Créer une direction générale de la santé coordonnant les interventions de toutes les directions techniques et des régions médicales, à côté des directions d’appui chargées des ressources humaines, de l’administration et des finances et des équipements et du matériel

Mettre fin au cumul des fonctions de médecin-chef de district et de médecin-chef du centre de santé de district, en nommant un médecin-chef du centre de santé placé sous l’autorité du médecin-chef de district, et créer des bureaux de district distincts des centres de santé, en fonction des moyens disponibles et du niveau d’organisation interne de chaque district

Transformer les régions médicales en directions régionales de la santé, pour une plus grande cohérence avec la philosophie des soins de santé primaires, et les renforcer en moyens humains et matériels pour leur permettre de remplir correctement leurs fonctions d’appui aux districts et d’inspection et de contrôle des formation sanitaires

Doter le Service d’Inspection de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes et renforcer les capacités des régions médicales compétences en matière d’inspection, de vérification et de contrôle pour une prise en compte de la spécificité du secteur de la santé qui abrite plus d’un millier de structures qui, de la communauté rurale à la capitale, vendent des services de manière continue

Etablir des conventions entre les hôpitaux et les universités, notamment pour préciser le rôle et les pouvoirs des Professeurs titulaires de chaire et ceux de la direction de l’hôpital, afin de mettre fin à l’impunité liée au non-respect par certains Professeurs des dispositions relatives à l’exercice à titre privé dans les structures publiques de santé

Diffuser de manière systématique sur le site Internet du MSP les rapports des études, les normes, les documents de politiques et les textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur de la santé et renforcer les services de documentation à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Mettre en place un système d’évaluation basé sur les performances

Assurer le plaidoyer pour la prise des textes réglementaires d’application des lois déjà votées et adopter la pratique de l’introduction simultanée des projets de lois et projets de décrets pour éviter les retards énormes dans l’adoption des lois et décrets ;

Mettre en place, en collaboration avec la société civile, des mécanismes d’évaluation de la satisfaction des usagers des formations sanitaires.

Conclusion et enseignements à tirer par la Guinée

(1)L’érection de la Division des Ressources Humaines en Direction Nationale est un faux problème, par rapport à l’importance de l’evaluation complete de notre système de santé, et par rapport à la planification et au développement de la prospective dans le département de la Sante Publique en Guinée.

Ce dont la pays a urgemment besoin c’est d’un Plan stratégique sur au moins, une vision décennale du développement de la Santé Publique. Cela passe par une Evaluation approfondie l’ensemble de la politique sectorielle par des Ẻvaluateurs indépendants de très haut niveau d’expertise internationale, comme par exemple l’expertise de l’USAID qui a permis de faire un travail de fond au Sénégal dans un document de travail de 79 pages et qui a permis d’impulser la politique nationale de santé dans ce pays. C’est un document de travail qui est cité en référence par tous les principaux partenaires au développement du Sénégal dès l’instant qu’il s’agit de question de santé publique y compris de l’accès aux médicaments et à la couverture maladie universelle.

(2)Le Ministère de la Santé Publique devrait, sur la base d’une évaluation indépendante et fiable, procéder ultérieurement à la création d’une Direction de la Planification, d’Etude, de Recherche et du Suivi-Evaluation. Ce Département n’a rien à voir avec ou sans l’érection de la Division des ressources humaines en Direction Nationale. Sauf à se contenter d’une opération cosmétique inutile et qui ne changera absolument rien du tout sur le fond du problème au Ministère de la Santé Publique.

(3)Comment faire du résultat dans le domaine de la Santé Publique, avec une qualité de la formation dans les Universités Guinéenne et écoles Professionnelles des plus désastreuses et sans aucune valeur ajoutée pour les Etudiants.

Notre système éducatif est lamentable et le pays ne devrait pas continuer dans la politique de l’autruche alors que ce sont des générations entières qui sont en train d’être sacrifiées par la médiocrité et l’incompétence académique.

(4)Le 18ème Concours d’Agrégation du CAMES (Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur) en Médecine humaine, Pharmacie, Odontostomatologie, Médecine vétérinaire et Productions animales a été organise du 07 au 15 novembre 2016 à Dakar dans l’enceinte de l’Université Cheick Anta Diop.

Combien le Sénégal a-t-il présenté à ce Concours d’Agrégation du CAMES en 2016 ? Pas moins de 39 dont 28 pour l’Université Cheick Anta Diop de Dakar.

La Côte D’Ivoire ? 38 candidats dont 5 de l’Université Alhassane Dramane Ouattara qui vient d’ouvrir ses portes à Bouake, il n’y a même pas 4 ans.

Le Togo, 20 candidats dont 17 pour l’Université de Lomé et 3 pour l’Université de Kara.

Combien la Guinée a-t-elle présenté ? Exactement 5 candidats de l’Université Gamal Abdel Nasser.

Je vous laisse le soin de juger de la signification de ces chiffres qui portent sur un des enjeux majeurs de la formation et de la disposition de personnels de Santé Publique de haut niveau en Guinée et dans les autres pays membres du CAMES.

Dans son discours du nouvel an 2017, voici ce que le Président Macky Sall a projeté au titre des investissements dans les Universités du Sénégal, des chantiers majeurs. Il s’agira en résumé de promouvoir les savoirs et savoir-faire et soutenir le développement du pays sur la base du potentiel des jeunes. Pour y parvenir, le recrutement d’enseignants sera poursuivi et les infrastructures renforcées. À ce titre, il a prévu de consigner le Programme Campus consistant à la construction de 30.000 lits, qui a d’ailleurs commencé à l’UCAD (Dakar) et l’UGB (Saint-Louis).

À cela s’ajoute le création de nouveaux restaurants dans les campus universitaires. Somme toute, c’est une enveloppe de 302 milliards de CFA que le Président annonce pour ce secteur en 2017.

Voilà ce que m’inspire ce papier de Guineenews relatif aux propos hasardeux véhiculés dangereusement sur les perspectives de développement du système de santé publique en Guinée.

Un système plombé par le désastre du système de formation dans les Ecoles Guinéennes du primaire au Supérieur, le sous-investissement chronique et dramatique dans les Universités, l’absence de cohérence entre la planification de la Santé Publique et les cursus académiques actuels.

Bref, tout devrait être repensé et reconstruit sur la base d’une évaluation en profondeur du système actuel par des Ẻvaluateurs indépendants de référence internationale.

Faute de quoi, les nouveaux budgets du Ministère de la Sante ne serviront à absolument rien du tout. Voilà, où l’on en est.

Une analyse de Condé Abou, Correspondant permanent de Guinéenews à Washington DC