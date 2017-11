Renforcement des capacités: la 2ème vague de quinze cadres de l’ONAP arrive au Maroc

La direction générale de l’Office National des Pétroles (ONAP) sous le leadership éclairé de son dynamique patron, Diakaria Koulibaly continue d’œuvrer en faveur de ses cadres, dans le cadre du renforcement de leurs capacités opérationnelles.

Dans la nuit du samedi 11 novembre dernier, quinze cadres de ‘’cette importante’’ direction ont quitté Conakry pour le royaume chérifien où ils suivront principalement des formations dans deux modules à savoir les méthodes de géophysique et la gestion électronique documentaire. Selon nos informations, ce programme de consolidation des acquis professionnels s’inscrit dans le cadre de la coopération technique et scientifique négociée en décembre 2016 par l’actuel Directeur Général de l’ONAP avec son homologue de l’Office National des Mines et des hydrocarbures du Maroc (ONYHM). Comme leurs prédécesseurs de la première vague, ces quinze cadres qui constituent la seconde vague n’ont pas manqué de remercier le Président de la République, Pr Alpha Condé et leur Directeur Général, Diakaria Koulibaly pour ‘’cette belle initiative.’’ ‘’Au nom de tous mes collègues qui partent ce soir au Maroc, nous disons grand merci à nos chefs hiérarchiques pour cette initiative gigantesque. Nous disons grand merci au Président de la République, Pr Alpha Condé qui a bien voulu confier cette direction générale (ONAP) à un valeureux jeune cadre qui est en train aujourd’hui de donner un souffle nouveau à notre secteur’’, a martelé entre autres Jean Mathos Konomou.

Avant de s’envoler, ils se sont engagés à suivre avec détermination, les différents modules de ladite formation en vue d’être prêts à relever les nombreux défis qui pourraient bientôt se présenter à la Guinée dans le domaine pétrolier.

Cette équipe complète à 55 personnes le nombre de cadres de l’ONAP formé par le Maroc dans le cadre de cette coopération, de quoi se réjouir du partenariat sud-sud et féliciter les initiateurs.

Guinéenews en collaboration avec Médiaguinée