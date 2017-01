En visite en Guinée, la ministre de l’Agriculture sierra-léonaise Mariam Jallow a été reçue le jeudi 12 janvier 2017 par son homologue guinéenne, Jacqueline Sultan. Les deux dames se sont entretenues notamment sur les mécaniques à mettre en place pour développer de l’agriculture dans leurs pays respectifs.

A la fin de leur entrevue, Jacqueline Sultan a déclaré à la presse que cette visite entre dans le cadre de l’intégration sous-régionale notamment de la Mano River. « Cela dénote une communauté de vision des chefs d’Etat de ces deux pays, la Sierra Léone et la Guinée. Ces Etats ont pour objectifs principaux, l’atteinte de la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et le partage d’expérience entre eux.

C’est sur invitation de la direction de l’usine de production d’engrais Toguna que cette délégation a effectué le déplacement en Guinée. «C’est un réconfort pour nous de voir que cette usine de production d’engrais installée chez nous, pourrait desservir la Sierra Léone, le Libéria, la Gambie et pourquoi pas le Sénégal et le Mali. Je crois que c’est un bel exemple d’intégration, d’accompagnement, d’implication du secteur privé dans le développement agricole », dira en substance, Jacqueline Sultan.

S’adressant à son tour à la presse, la ministre de l’Agriculture sierra-léonaise, est revenue sur les questions abordées lors de leur entretien. «Avec mon homologue de Guinée, nous avons discuté sur comment développer l’agriculture. Nous avons partagé nos discussions autour de la fertilisation et comment faire en sorte qu’avec les différents services techniques qui sont en Guinée, nous pourrions mettre nos efforts ensemble pour pouvoir obtenir une fertilisation optimisée », a-t-elle déclaré.

Au delà de la fertilisation, Mariam Jallow affirme avoir parlé d’autres domaines de l’agriculture notamment la mécanisation et aussi la partie qui concerne aussi l’élevage. Nous avons des initiatives en Sierra Leone que nous voulons partager avec la partie guinéenne et nous voulons écouter aussi la partie guinéenne et prendre chez elle les bonnes pratiques qui sont faites pour le développement de l’agriculture en général, a-t-elle fait savoir. C’est notre mission et c’est notre objectif, a-t-elle la ministre de l’agriculture de la Sierra Leone.