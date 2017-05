Remue-ménage à la CAF : le congolais Constant Omari remplace le guinéen Kabélé Camara

Deux mois après son élection, le nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a présidé la première réunion extraordinaire du comité exécutif de son institution, lundi à Manama (Bahrein).

Première décision majeure, le président de la Fédération Ghanéenne de Football (GFA), Kwesi Nyantakyi, a été désigné premier vice-président de la CAF et le Congolais Constant Omari Selemani, membre du Conseil de la FIFA et président de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) au poste de deuxième vice-président de l’institution. Ce dernier remplace à ce poste le guinéen Almamy Kabélé Camara. Il préside tout de même la Commission du fair-play et responsabilité sociale de la CAF.

Ces deux noms ont été proposés par le patron de la CAF, Ahmad et approuvés par son nouveau comité exécutif.

Et ce n’est pas tout. Le président de la Fédération de Mauritanie Ahmed Yahya et son homologue de l’Ouganda Moses Magogo intègrent, quant à eux, le comité exécutif de la CAF en tant que membres cooptés.

Le Sénégalais, Me Augustin Senghor, est nommé vice-président de la Commission juridique de la CAF. Une bouffée d’air pour le maire de Gorée, qui va travailler sous la conduite de son homologue de la Mauritanie.

Nomination des présidents et vice-présidents des commissions permanentes : les pays francophones écartés

a) Commission des Finances

Président : Fouzi Lekjaa (Maroc) Vice-président : Monteiro Domingos Fernandes (Sao Tome)

b) Commission d’organisation de la CAN

Président : Amaju Pinnick (Nigeria) Vice-président : Philip Chiyangwa (Zimbabwe)

c) Commission d’organisation du CHAN

Président : Musa Bility (Liberia) Vice-président : Wadie Jari (Tunisie)

d) Commission d’organisation des compétitions interclubs

Président : Fouzi Lekjaa (Maroc) Vice-président : Mutassim Jaafar ( Soudan)

e) Commission d’organisation de la CAN U20

Président : Tarek Bouchamaoui (Tunisie) Vice-président: Rui Da Costa (Angola)

f) Commission d’organisation du football féminin

Présidente : Isha Johansen (Sierra Leone) Vice-président: Moses Magogo (Ouganda)

g) Commission d’organisation futsal et beach-soccer

Président : Moses Magogo (Ouganda) Vice-président: Kalusha Bwalya (Zambie)

h) Commission des arbitres

Président: Suleiman Waberi (Djibouti) Vice-président : Lim Kee Chong (Île Maurice)

i) Commission technique et de développement

Président : Kalusha Bwalya (Zambie) Vice-président : Suleiman Waberi (Djibouti)

j) Commission de gestion du système de licences des clubs

Président : Leodegar Tenga (Tanzanie) Vice-président : Dany Jordaan (Afrique du Sud)

k) Commission des affaires juridiques

Président : Ahmed Yahya (Mauritanie) Vice-président : Augustin Senghor (Sénégal)

l) Commission du fair-play et responsabilité sociale

Président : Almamy Kabele Camara (Guinée) Vice-président : Isha Johansen (Sierra Leone)

m) Commission des médias

Président : Amaju Pinnick (Nigeria) Vice-président : Hedi Hamel (Algérie)

n) Commission médicale Président : Adoum Djibrine (Tchad) Vice-président : Yacine Zerguini (Algérie)

o) Commission Marketing et TV

Président : Dany Jordaan (Afrique du Sud) Vice-président : Rui Da Costa (Angola)