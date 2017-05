Religion : Tougué, le district de Niennieméré, a un complexe islamique flambant neuf

Le vendredi 5 mai 2017, un complexe islamique premier du genre dans la préfecture de Tougué a été inauguré dans le district de Niennieméré, commune urbaine de Kollet comme a pu constater la rédaction locale de Guinéenews.

Ce complexe est une œuvre d’El Hadj Mamadou Alpha Baldé fils de la localité et PDG des établissements Baldé et frères.

Il comprend une mosquée de 700 places dont 250 pour les femmes, un logement pour l’imam, un hangar construit dans l’enceinte de la mosquée, une morgue, une école franco-arabe de trois salles de classes plus une direction.

A cela, s’ajoutent un magasin, un logement pour les enseignants, un bloc de latrines.

Toutes ces infrastructures sont entourées par une grande cour et alimentées en électricité à l’aide des panneaux solaires et un groupe électrogène. Le coût global de ce bijou est estimé à 4 milliards de francs guinéens.

L’inauguration de ce complexe islamique a mobilisé des fidèles musulmans venus de toutes les contrées de Tougué et de plusieurs préfectures de la Guinée. La cérémonie d’inauguration a été présidée par le gouvernement guinéen à travers Hadja Oumou Camara et Abdoulaye Yéro Baldé respectivement ministre des travaux publics et ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On notait également la présence de Hadja Halimatou Dalein Diallo épouse du chef de file de l’opposition guinéenne.

Le représentant des ressortissants de Niennieméré a dans son discours de circonstance, rappelé d’autres actes de bienfaisance réalisés par El Hadj Mamadou Alpha Baldé le généreux donateur du complexe islamique. Au nombre des actes, on peut citer entre autres : la rénovation de l’école primaire de Niennieméré, l’ouverture d’un magasin de vente de matériaux de construction à des prix abordables, la prise en charge de certains malades évacués à Conakry, le désenclavement des districts à travers l’ouverture des routes inter secteurs et le don de denrées alimentaires aux populations de sa localité à l’occasion du mois de Ramadan.

Il faut souligner qu’en marge de l’inauguration de ce complexe islamique, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a procédé à la pause de la première prière de la construction d’un poste de santé, autre geste de ce fils ressortissant de Nienniéméré qui n’en fini pas de contribuer au rayonnement de sa localité.

Un bel exemple à suivre pour les autres ressortissants de Tougué, estiment les observateurs.