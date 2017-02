Mon seigneur Alexis Aly Tagbino a été ordonné ce dimanche, 26 février 2017, évêque auxiliaire du Diocèse de Kankan. C’est le stade du Centre de Formation Professionnelle Hô Chi Minh qui a servi de cadre à cette cérémonie d’ordination épiscopale.

Outre des milliers de fidèles chrétiens venus de la Guinée dont l’archevêque de Conakry, plusieurs évêques et des prêtres de la sous-région y ont pris part. Le gouvernement guinéen y était représenté par les ministres du commerce, de la pêche et un représentant du Secrétariat Général aux Affaires Religieuses. Et au nom du président de la république, le ministre Marc Yombouno a présenté une enveloppe de cent cinquante millions de Francs Guinéens (150 000 000 FG) au titre de sa contribution.

Parmi les hôtes de marque à cette cérémonie d’ordination, l’on a noté la présence de l’épouse de l’ex chef du CNDD Mme Jeanne Dadis Camara venue expressément de Ouagadougou (Burkina Fasso).

Mon seigneur Alexis Aly Tagbino dont l’ordination épiscopale comme évêque auxiliaire du Diocèse de Kankan s’est tenue ce dimanche, est âgé de 45 ans. Ainsi, il devient le quatrième évêque après ceux de Conakry, N’zérékoré et de Kankan où il devra servir comme auxiliaire.

Et c’est en décembre dernier qu’il a été élevé à cette dignité par le saint père le pape François apprend-on.