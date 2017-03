À l’Instar de leurs coreligionnaires du monde entier, les fidèles chrétiens de la région administrative de Labé ont effectivement entamé le carême le mercredi 1er mars 2017. À Labé, l’événement a été ponctué par une messe d’ouverture qui s’est tenue dans la soirée du mercredi à l’église ‘’Notre-Dame de mont Carmel’’, a constaté sur place Guinéenews.org.

D’entrée de jeu, le père Jack Mari Tolno a voulu replacer l’événement dans son contexte : « aujourd’hui donc, c’est le premier jour de notre carrément et faites de l’effort pour rompre avec vos anciennes habitudes. C’est pourquoi on doit signer la tête des gens avec cette cendre-là aujourd’hui. Donc, c’est un signe de reconnaissance de nos péchés. Si vous avez accepté aujourd’hui de venir prendre la cendre, c’est que vous avez reconnu que vous avez commis un péché. Et donc, vous vous mettez dans un état de changement » a-t-il expliqué.

Cyprien Malamou a, quant à lui, évoqué les fondements du carême chrétien : « pour nous chrétiens catholiques, le carême est un temps fort de quarante jours qui se repose pratiquement sur l’aumône, la prière et le jeûne. Personnellement, mes intentions, c’est de prier pour notre pays la Guinée, prier aussi pour notre paroisse pour que Dieu, lui-même, nous vient en aide, qu’il change nos cœurs et que nous ressentons vraiment les fruits de ce temps de carême.»

Dans le rang des fidèles, Alain Cessé Lamah a exprimé ses sentiments : « on a bien commencé et l'église était pleine aujourd’hui. Je souhaite que ce temps de carême soit vraiment un temps de pénitence pour tous les catholiques pour demander à Dieu de nous pardonner et pardonner tous les péchés de tous les Guinéens et que la Guinée soit une belle ville .»

Antoine Kamano a également exprimé ses souhaits : « je suis vraiment dans la joie pour rentrer dans le carême chrétien. Je prie Dieu pour qu’il donne en ce mois Saint l’emploi à tous les jeunes diplômés qui sont au chômage et surtout qu’il y ait la paix dans notre pays. »