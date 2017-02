Dans le cadre de la relance de la filière ananas en République de Guinée, le gouvernement, sur initiative du Premier ministre Mamady Youla, a procédé lundi 27 février à la remise des équipements à certains groupements œuvrant dans le secteur au niveau des localités de Kindia et de Forécariah.

C’est le siège du Génie rural, sis à Matoto près du marché qui a servi de cadre. En présence des cadres du Génie rural et du Bureau d’Exécution Stratégique (BES), M. Wagnabou Bangoura a reçu des motos-pompes, au nombre de quatre, des matériels entrant en ligne dans la production de la filière ananas. Elles permettront d’irriguer plusieurs hectares à Kindia et Forécariah qui en sont les premiers bénéficiaires.

Avec pour but d’arriver à des superficies cultivées de 600 ha pour un rendement de 40 tonnes par hectares soit 450 tonnes à l’exportation, le gouvernement entend multiplier ce genre d’action pour atteindre cet objectif d’ici 2018, a-t-on appris.

Pour le président de la Chambre préfectorale de l’Agriculture de Kindia et président de la Coopérative des Producteurs et Exportateurs de Fruits et Légumes (COPEFL), Wagnabou Bangoura, ce geste bien qu’il ne soit d’une quantité importante est salutaire. « Nous sommes contents surtout ceux de Friguiagbè, de Salguidia. Cette remise marque le début d’un rayonnement de la filière. Si Kindia ou Forécariah arrive à réussir cette action, c’est la Guinée qui sera d’abord vu. C’est pourquoi, nous renouvelons notre disponibilité pour accompagner le développement de cette filière dont nous dépendons également », s’en réjouit-il.

Il faut également souligner que nombreuse est la grandeur de la tâche qui attend l’Etat ainsi que les producteurs. En plus de la volonté, de conséquents efforts financiers restent à fournir pour appuyer l’extension et l’irrigation des terres, l’utilisation des engrais, renforcer les capacités des producteurs et exportateurs de la filière tout en les fournissant un appui à la commercialisation à l’international.