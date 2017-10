Rejet des billets de 100 GNF à Koba: sabotage ou incivisme ?

Dans la commune rurale de Koba (préfecture de Boffa), les coupures de cent francs sont refusées par les commerçants et autres vendeurs. Une situation qui devient de plus en plus difficile pour les conducteurs de mototaxi et les citoyens de la localité. L’on assiste régulièrement à des scènes de disputes entre ces derniers et les commerçants à cause de ces billets de cent francs.

D’après les informations que nous avons recueillies, les commerçants, essentiellement composés de boutiquiers et de vendeurs d’essence, refusent catégoriquement les cents francs pour des raisons inavouées, entraînant parfois de vives discussions avec les citoyens.

Les gens sont d’autant plus étonnés qu’aucune décision gouvernementale n’interdit pour le moment l’utilisation des coupures de cent francs dans les transactions. Toute chose qui, selon certains, constitue un acte de sabotage de notre monnaie nationale.

Vivement donc l’intervention du Gouvernement pour rappeler les uns et les autres à l’ordre et éviter par conséquent des heurts injustifiables entre citoyens dans la commune rurale de Koba.