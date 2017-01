En visite sur deux des chantiers de réhabilitation des voiries urbaines de Conakry, le président Alpha Condé a indiqué que les travaux devraient finir dans deux mois. Il a donc affirmé qu'il va suivre de très près ces travaux pour que ces délais soient tenus mais aussi pour que les travaux soient bien exécutés (Crédit Photos: Présidence). Extrait de son discours rapporté par la télévision nationale :

«Quand nous aurons fini les contrats avec nos amis chinois et les turcs et aussi le fonds koweïtien et le fonds saoudiens, nous allons reprendre toutes les routes en béton bitumineux, comme la route de Tombo. Mais pour le moment, il faut rendre toutes les routes praticables. Et cette route (la route de la corniche sud via Boussoura, ndlr) va effectivement être en béton bitumineux […] J’ai demandé que les caniveaux soient fermés. Si on ne ferme pas les caniveaux, les gens y jettent des ordures. Cette fois-ci, si on ferme les caniveaux, tout le monde sera obligé de les mettre quelque part […] Comme j'ai dit au ministre, moi-même, je vais suivre de près… parce que je leur ai donné deux mois pour finir tous les travaux […] Nous avons fait des indépendances délocalisées, maintenant nous allons nous concentrer sur Conakry pour l'assainissement et les voiries. »