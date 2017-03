Un recrutement à la société Anglogold fait actuellement jaser à Siguiri. Le préfet Ibrahima Kalil Keïta a dû céder face à une forte pression de la population, a-t-on constaté sur place.

En effet, ce recrutement de 40 personnes s’inscrit dans le cadre du démarrage des travaux d’extension de l’usine de la SAG.

Cependant, la sous-préfecture de Kintinia a jugé nécessaire d’octroyer 8 personnes (sur les 40) à la communauté de Siguiri.

Mais c’est la répartition de ces 8 personnes qui a été mal vue par certaines couches de la population de Siguiri. Finalement, le préfet El hadj Ibrahima Kalil Kéita a dû dévoiler sa clé de répartition, avant de céder à travers une lettre adressée au Directeur général de la SAG.

« J’annule cette partie de la répartition et je mets les 8 à la disposition de la communauté de Siguiri, car les gens ont commencé à interpréter de mille et une manières. Dans la clé de répartition, il y avait mon fils qui était dedans. Mais, comme c’est le peuple, je me plie à sa décision. », dit-il.

Il se raconte que des cadres de Conakry auraient recommandé des personnes pour occuper les 8 places réservées à la préfecture. Ce qui représente les 20% des 40 personnes, avec 3 suppléants.

Il faut rappeler que les personnes qui seront retenues auront un contrat à durée déterminée (trois mois) et seront au compte des sociétés sous-traitantes de la SAG.