Le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, Sékou Kourouma a rendu publics ce vendredi 30 décembre les résultats d’une série de concours que son département a organisés ces derniers temps au compte des ministères de l’Enseignement Pré-universitaire, de l’Enseignement Technique et Professionnel et celui de la Santé. Au total, 9 723 nouveaux fonctionnaires ont été recrutés pour l’année 2016, a-t-on constaté au siège de son département.

S’exprimant sur les statistiques, le ministre Kourouma a annoncé qu’il y a eu au total au compte de l’Enseignement Pré-universitaire, 5000 enseignants admis sur 43 213 inscrits. Sur 32 506 postulants pour la hiérarchie A, 300 personnes ont été admises. Dans la hiérarchie B, sur 10 307 postulants, 2000 ont été retenus.

Au compte du ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, il y a avait eu 7 270 candidats en course, seulement 500 ont été recrutés. Dans la hiérarchie A, ils étaient 5 722 candidats mais il n’y a eu que 333 admis contre 1 548 postulants pour la hiérarchie B qui n’a eu que 167 admis. Ces concours ont été organisés le 14 août 2016 dernier.

Pour le ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, sur 170 postulants, 53 ont été admis. Il n’y a pas eu de candidat au compte de la hiérarchie B. Il faut rappeler que le concours a été organisé le 4 décembre 2016.

Au titre de cette année 2016, le département de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration a recruté pour le compte du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 3 855 nouveaux fonctionnaires.

S’agissant de la Cour des Comptes, 18 nouveaux fonctionnaires dont 8 Conseillers référendaires et 10 Magistrats ont été engagés. Ensuite, 312 fonctionnaires ont été recrutés dans le cadre du Projet ‘’Rajeunir et Féminiser l’administration’’.

Pour ce qui est de la Présidence de la République, 17 inspecteurs d’Etat ont été recrutés contre 21 inspecteurs des Finances pour le ministère de l’Economie et de Finances.

A noter que ces résultats ont été mis à la disposition des différents départements ministériels concernés.