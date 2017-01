Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a reçu ce mardi 17 janvier son homologue de l'Union démocratique de Guinée (UDG), Mamadou Sylla à son QG à Hamdallaye -CBG.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part leurs proches collaborateurs, les deux leaders politiques sont tombés d'accord pour nouer une alliance politique de longue durée.

"Après avoir évalué l'ensemble des risques et menaces qui pèsent sur la démocratie et l'unité de la Guinée, nous avons décidé de joindre nos forces pour apporter le changement et promouvoir ensemble l'unité nationale entre les fils du pays et nous battre pour l'instauration d'une démocratie apaisée et un véritable État de droit dans notre pays", a déclaré Cellou Dalein Diallo avant d'indiquer que cet accord qui sera prochainement signé portera aussi sur la présidentielle de 2020.

"Nous allons nous concerter pour avoir des positions communes faces aux questions d'intérêt national de nature politique, économique, sociale ou culturelle. Nous allons aussi pour les prochaines échéances électorales que ce soient les élections communales, législatives ou présidentielle, nous concerter pour essayer de conjuguer nos efforts pour la conquête du pouvoir dans ce pays afin de répondre aux aspirations de nos populations", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président d l'UDG, Elhadj Mamadou Sylla a fait savoir qu'il y a plus d'un an que les négociations entre ces deux partis ont commencé : "depuis plus d'un an on a commencé les consultations. On vient d'avoir une très bonne réunion où on a décidé qu’on puisse signer une alliance politique qui va nous lier dans un bref délai."

Les deux leaders politiques ont indiqué que cette alliance sera signée dans un bref délai et qu'à cette occasion, ils donneront plus de détails sur cet accord.

Il faut rappeler que depuis la présidentielle de 2010 les législatives de 2013, l'UDG est allié au RPG Arc-en-ciel. D'ailleurs, le parti a trois députés élus sur la liste du RPG Arc-en-ciel.