La session spéciale de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernements africains sur le changement climatique (CAOS) s’est tenue ce samedi 4 mars 2017 au palais Mohamed V à Conakry.

Plusieurs hauts responsables des Etats africains et leurs partenaires ont pris part à cette rencontre sur le changement climatique. C’est le cas notamment du Premier ministre gabonais et de la ministre française de l’Environnement, Ségolène Royal.

Prenant la parole, le Dr Youba Sokhona de l’unité indépendante de mise en œuvre de l’Initiative africaine sur les énergies renouvelables (AREI), a fait savoir que cette structure a été conçue dans le contexte du changement climatique.

« L’AREI amène ensemble trois préoccupations majeures qui concernent également l’Afrique, c’est-à-dire la lutte contre le changement climatique. Des fois c’est antagonique avec la lutte contre la pauvreté et le développement. C’est de faire en sorte que le développement participe à la lutte contre le changement climatique. Le deuxième aspect de cette initiative, c’est que l’Afrique prend le devant de ce que l’humanité aspire, parce que nous avons un avantage que les autres n’ont pas. Le paradoxe est que nous avons l’avantage de bâtir le système énergétique du futur parce que notre système n’est pas encore en place. C’est-à-dire qu’il n’y a pas un financement lourd fait sur le système et qui mérite d’attendre la durée du cycle de vie pour les reprendre », a-t-il expliqué.

Poursuivant son intervention, le Dr Youba a indiqué que le continent africain regorge assez d’énergies renouvelables qu’il faut mettre en valeur : « On a l’opportunité que les énergies renouvelables, on en a en abondance. Et qui ont la particularité d’être sous flexibles adaptables. C’est-à-dire qu’on peut, à partir de ces formes d’énergie, produire 3 watts pour charger une torche jusqu’à 100 milliwatts pour servir une ville et au-delà. »

Ségolène Royal, la ministre française de l’Environnement, a remercié l’Afrique pour son engagement à lutter contre le changement climatique. Selon elle, c’est grâce aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’Afrique qu’il y a eu l’accord de Paris à l’occasion de la COP21, qu’elle a présidée.

« Sans le continent africain, dit-elle, sans l’engagement des présidents et chefs de gouvernement de l’Afrique, il n’y aurait pas eu l’accord de Paris sur le climat. Pourquoi ? Parce qu’après l’échec de Copenhague, le continent africain qui est la première victime du dérèglement climatique alors qu’il n’en est pas responsable, aurait pu bien dire que ça fait 25 ans qu’on discute depuis la conférence de Rio en 1992, à Copenhague il n’y a toujours pas d’argent sur la table. Il n’y a toujours pas les décisions et donc nous ne venons plus aux conférences climatiques. »

Au lieu de tenir un tel discours, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Afrique ont contribué au succès des différentes rencontres sur le climat.

Parlant des Etats qui subissent l’impact du changement climatique, Mme Royal souligne : « Quand on regarde ce qui se passe à l’échelle de la planète il y a deux catégories de pays qui subissent le plus violemment le réchauffement climatique. Ce sont les petits Etats insulaires qui sont menacés par la hausse du niveau de la mer et qui peuvent eux-mêmes disparaitre. »

A l’en croire, l’Afrique produit moins de gaz à effet de serre, mais elle est la plus qui subit les conséquences de ces émissions : « C’est le continent africain qui est le plus durement impacté par le réchauffement climatique. Et pourtant, il n’est responsable que de 7% des émissions de gaz à effet de serre. Mais dans les cinquante pays les plus vulnérables il y a 36 pays qui viennent du sub-saharien. »

Plus loin, elle a fait savoir que la communauté internationale dépend du continent africain parce que « si l’Afrique faisait les mêmes choix que les pays industrialisés, c’est-à-dire les énergies faucilles pour se développer nous n’arriverons pas à rester en dessous des 2 degrés. »