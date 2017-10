Recharge et gagne des Cadeaux BAM avec Cellcom Guinée S.A

Depuis le lancement de la Campagne BAM le 1 Septembre dernier, la société de téléphonie Cellcom Guinée, veille à offrir aux abonnés sur son réseau des cadeaux qui changent la vie.

Comme tous les Jeudis depuis le début de cette campagne et jusqu’en Décembre, plusieurs gagnants ont reçu leurs gains à travers toute la Guinée. Ils ont bénéficié de téléphones de marques AlcatelIdol3 et Pixi3, Tecno Spark, des Routeurs Wifi, des crédits recharges et même de Moto, pour ne citer que ces quelques cadeaux parmi les nombreux lots.

C’est en la présence du représentant de la LONAGUI et l’Huissier de justice, que la société de téléphonie à fait la remise à son siège au tout premier gagnant d’une des nombreuses motos à gagner, Monsieur SYLLA ABOUBACAR domicilié dans le quartier Yimbaya.

Tellement ému Monsieur SYLLA partage avec nous toute son émotion à la réception de son cadeau :« Cellcom c’est n°1, Cellcom c’est bon, et je ne peux exprimer ma joie tellement que je suis dépassé de recevoir aujourd’hui cette moto. Vraiment je reconnais que si tu fais ce qu’on dit, tu vas gagner c’est claire, en plus ya pas de mensonge. Merci Cellcom, et j’invite tout le monde à rejoindre Cellcom et de recharger en plus… BAM»

Cette campagne BAM « Recharge et Gagne » continue jusqu’en Décembre 2017, pour faire plus d’heureux abonnés sur le réseau Cellcom. Tous les abonnés prépayés de Cellcom Guinée peuvent participer à ce grand jeu. Chaque semaine et chaque mois, les abonnés ont la possibilité de gagner des cadeaux qui changent une vie…Il leur suffit de recharger au moins 5.000 FG pour faire partie du tirage. Plus vous recharger et plus vous multipliez vos chances de gagner lors des tirages.

En plus des crédits recharges, routeurs Wifi, des téléphones, des motos, et beaucoup d’autres lots non cités ici, les abonnés Cellcom ont la merveilleuse opportunité en décembre 2017 de gagner un mariage financé par Cellcom Guinée S.A à hauteur de 40 millions de francs guinéen, ou encore une pirogue équipé d’un moteur de 40 chevaux et avec tous les équipements de pêche pour entreprendre et créer de la richesse.

Alors rejoignez le mouvement, recharger sur Cellcom et saisissez la chance de votre vie ! Gagnez des Cadeaux BAM sur CELLCOM !!!

Pour toutes informations, Cellcom vous invite à appeler le 111 ou nous rejoindre sur notre page Facebook https://www.facebook.com/Cellcomgsm.

