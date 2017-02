Chacun a sa façon d’accueillir le tout nouveau président de l’Union Africaine (UA). Si sur l’autoroute, l’ambiance est carnavalesque, sur la route Le Prince, des jeunes manifestants règnent en maitre des lieux, paralysant ainsi la circulation depuis 10 heures.

Au carrefour Bomboli, par exemple, des jeunes ont érigé des barricades à l’aube empêchant la libre circulation des automobilistes vers le centre-ville. Les forces de l’ordre sont aussitôt intervenues pour dégager la chaussée. Mais ce sera de courte durée.

Depuis 10 heures, aucun véhicule n’y passe. Des pneus sont brulés et des ordures déversées au niveau de Koloma. Les véhicules se frayent des chemins dans le quartier. Les motards eux circulent transportant parfois trois passagers à bord de leur engin.

Contrairement aux mouvements récents, les forces de l’ordre ne sont pas stationnées dans ces lieux réputés chauds. Leurs véhicules font des navettes de dissuasion.

Tout au long de la route le Prince, les grands magasins et boutiques sont fermés. Mais les vendeurs de condiments ont quant à eux vaqué librement à leurs activités. A défaut de taxi, les citoyens marchent pour rejoindre leur domicile. « Je partais à Dixinn mais notre taxi a rebroussé chemin au niveau de Bambeto. Si toutefois, je ne trouve pas une autre occasion, je serais obligé de marcher jusqu’à Simanbossia » explique Malal Diallo rencontré au quartier Koloma.

Il faut signaler que les taxis étaient d’ailleurs rares dans la circulation à cause du manque de carburant dans les stations- services. Depuis quelques jours, il faut faire la queue pour obtenir cette denrée.

Outre la perturbation de la circulation et le manque de carburant, les citoyens qui ont été obligés de rester à la maison à cause de ces mouvements, s’ennuient à cause du manque d’électricité. Les délestages sont devenus récurrents depuis des semaines.