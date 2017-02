Comme annoncé précédemment, le président Alpha Condé a été reçu ce mercredi 08 février 2017 aux environs de 12 heures dans la sous-préfecture de Babila. A 16 heures 15 minutes, ce fut au tour des populations de Komola de réserver un accueil chaleureux au numéro un guinéen, qui était à bord de son hélicoptère, accompagné du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentration, Bouréma Condé, du préfet de Kouroussa, Check Mohamed Diallo.

Les responsables de la commune urbaine, les députés, les ministres ainsi que les autorités régionales ne se sont pas fait conter l’événement. Le président a animé un meeting en Maninka, la langue du terroir. Prenant la parole, les maires de Babila, de Balato et Komola ont souhaité la bienvenue au président de la République, le professeur Alpha Condé, et sa suite. Sous les applaudissements nourris des populations, le président de la République a promis de développer la Guinée, en accompagnant les groupements dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, etc. Partout où le président est passé , son message a été le même.

« Comme je l’ai dit le dimanche passé à Kankan, nos ancêtres nous ont laissé un héritage, à savoir : la noblesse, la franchise, la foi et la patience. Cela doit être inné en nous. Donc, sages, jeunes, femmes de Balato, j’ai écouté toutes vos doléances. Je prends note de tout ce que vous avez dit. Vouloir vous dire que je pourrai faire tout ce que vous avez demandé, je vais vous mentir. Ce que je pourrai faire, je le ferai. La première des choses, c’est d’aider les femmes parce que la Guinée appartient aux femmes. Je vais reconstruire le marché de Balato et celui de Babila. Deuxièmement : aider les agriculteurs pour la culture du maïs. Les jeunes, je vais mettre 50 millions à votre disposition pour entretenir le terrain de football. Je vais aider les éleveurs en mettant à leur disposition la nourriture des bétails, pour que les troupeaux soient dans les enclos, pour ne pas qu’ils partent dans les champs d’autrui. Vous avez parlé de la mosquée. Je vais reconstruire votre mosquée et celle de Babila. La force de la Guinée, c’est l’agriculture. Nous avons installé une usine d’engrais à Conakry. On peut vous servir en engrais. Mais je ne veux pas que vous partiez les revendre dans les pays voisins, en Côte d’Ivoire ou au Mali », a-t-il martelé. Ce sont ces trois sous-préfectures qui ont été les dernières étapes de la tournée présidentielle. Plusieurs hauts cadres de la préfecture et de la commune ont fait le déplacement. Selon une source, le président est attendu à Siguiri et à Kouroussa-ville dans les prochaines heures.