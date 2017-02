A 72 heures de l’arrivée du chef de l’État dans la région, le gouverneur de Kankan a effectué une visite éclair à Siguiri. Sur place, la commission préfectorale de réception lui promet une marée humaine.

Depuis quelques jours, la capitale aurifère de Siguiri vit au rythme des préparatifs de la réception du chef de l’État à Kankan.

Le préfet Ibrahima Kalil Kéita parle d’une mobilisation intense de sa localité, en tant que président de la commission préfectorale.

« Nous irons à Kankan le samedi 4 février 2017, afin de montrer à la Haute Guinée qu’en matière de mobilisation Siguiri est au- dessus des autres préfectures », a-t-il dit.

Pour Kalil Baro, un opérateur économique et chef d’une structure du nom de Faisons ensemble, c’est le temps pour Siguiri de montrer au chef de l’État son soutien inconditionnel.

‘’Le chef de l’État va comprendre à travers cette réception que la préfecture de Siguiri le soutient toujours. Et moi je compte mobiliser plus de 20.000 personnes et plus de 800 véhicules.’’

Par rapport aux désagréments, le gouverneur de la région de Kankan, le General Mohamed Gharé, estime que tout est prêt et dément les rumeurs sur un financement du gouvernement autour de cette visite.

« Quiconque vous dit que le gouvernement a débloqué une somme pour cette visite, dites à la personne que c’est faux. Et tout est prêt à Kankan pour recevoir le chef de l’État. Et plus, la Haute Guinée doit se mobiliser car si on parle d’orpaillage c’est la Haute Guinée.’’

Il faut retenir que la délégation de Siguiri ralliera Kankan ce samedi.