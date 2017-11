Recensement biométrique additionnel: c’est parti pour l’enrôlement des agents de l’intérieur

Après la zone spéciale de Conakry, c’est le tour à l’intérieur pour le recensement biométrique additionnel des fonctionnaires et des retraités. L’opération a démarré ce mercredi 15 novembre à Coyah, une localité située à environ 50Km de la capitale Conakry.

Prenant la parole, le préfet Ibrahima Barboza Soumah a rappelé que sa préfecture compte 2 347 fonctionnaires dont 2 272 ont été recensés au premier passage avant d’ajouter que seulement 75 parmi cet effectif n’ont pas pu être recensés pour des motifs divers. «En ce jour de lancement de cette deuxième phase, il y a 135 fonctionnaires qui seront recensés au compte de l’Education, 39 autres qui sont en entente d’enrôlement, 35 pour la Santé, 11 contractuels et 288 retraités», a-t-il indiqué.

Pour sa part, le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, Billy Nankouma Doumbouya a précisé que ce recensement biométrique additionnel consiste à enrôler les pensionnés, les contractuels temporaires et les fonctionnaires qui n’ont pas pu être enrôlés lors de la première phase de l’opération en 2014 pour des raisons légales.

Poursuivant son allocution, le ministre Doumbouya a fait remarquer que cette seconde opération est entièrement financée par le gouvernement guinéen à travers les économies réalisées pendant la première opération.

Dans la même logique, Billy Nankouma Doumbouya a indiqué que l’objectif général de cette opération vise à éliminer les agents fictifs, des doublons qui perçoivent des salaires ou des pensions inégales. Toutefois, il a souligné également qu’il s’agit de mettre en place une vérification automatisée de l’identité des fonctionnaires actuels de l’Etat et la gestion de leur présence sur les lieux de travail.

S’exprimant sur les résultats attendus par cette opération de recensement et d’identification biométriques, le ministre Doumbouya a parlé d’un allégement de la masse salariale et une maitrise de l’effectif de la fonction publique, la sécurisation des données personnelles des agents en activités et des agents retraités, l’assainissement, l’harmonisation et l’intégration des fichiers de gestions administrative et salariale des agents de l’Etat ainsi que l’obtention d’une carte biométrique sécurisée pour toutes les personnes enrôlées.

Lire Vidéo: