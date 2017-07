Réalisation d’un village artisanal à Labé : Des difficultés, selon les promoteurs

Malgré la diversité des activités artisanales répertoriées dans la préfecture de Labé, la mise en place d’un village artisanal peine à voir le jour. Ce noble projet qui anime depuis plusieurs décennies les artisans de la capitale du Foutah Djallon reste confronté à un manque d’accompagnement de l’État en particulier et des bailleurs de fonds en général a appris Guinéenews© de source officielle.

Affilié en grande majorité à la fédération préfectorale des artisans de Labé (FEPAL), les différents arts sont d’abord réunis en groupement avant de rejoindre la maison mère qui est la FEPAL. Khalidou Dieng, le président de la FEPAL apporte plus d’explications. « Ce sont les groupements qui adhèrent au niveau de la fédération en envoyant deux représentants par groupement. Tout au début, on avait 65 groupements affiliés à la fédération des artisanats de Labé. Entre autres, nous avons les teinturières, les saponificatrices, les cordonniers, les tailleurs, les couturiers, les chaudronniers, les menuisiers, les mâcons, les vanniers…En principe, tous les métiers qui se pratiquent dans la préfecture se retrouvent au niveau de la fédération », précise son président.

Abordant la question cruciale qui est celle de la mise en place d’un village artisanal à Labé, Khalidou Dieng est on ne peut plus clair. « Nous avons en perspective la réalisation du village artisanale au niveau de Labé. Il y a le budget national de développement (BND) qui tenait à financer le village artisanal de Labé mais, la vielle de N’zerekore a été prioritée. Donc, notre projet nous aussi ici, c’est de réaliser pour Labé un village artisanal dans lequel on va retrouver tous les corps de métier et leur talent », soutient-il.

En plus du fait que la réalisation de ce village artisanal peine à se concrétiser, le président de la FEPAL regrette l’absence de l’État qui a abandonné les artisans de Labé. « On ne reçoit rien de la part de l’État. C’est ce qui est regrettable parce que ailleurs, l’artisanat étant un secteur porteur, bénéficie du soutien et de l’attention du gouvernement et de l’Assemblée nationale compte tenu de l’impact que l’artisan joue dans le rôle de développement et de promotion d’emploi, d’activités génératrices de revenu », conclut Khalidou Dieng, le président de la fédération préfectorale des artisans de Labé (FEPAL).

Pourtant, selon des artisans rencontrés sur le sujet, le gouvernement guinéen à travers son ministère de l’hôtellerie, du tourisme et de l’artisanat a maintes fois promis d’accompagner ce secteur jeté aux oubliettes mais jusque-là rien de concret n’a été posé.