RDC: la CENI fait une cogne trois, Présidentielle, législatives, provinciales

Pourquoi l’Uncle Sam veut les élections en 2018 ?

Les atermoiements des autorités RD-congolaises ont assez duré dans l’organisation de l’élection présidentielle. La situation se dégrade sur toute l’étendue du territoire. Les fosses communes, l’assassinat de deux envoyés de l’ONU, les attaques armées sporadiques partout, détournements de tous ordres, manifestations politiques intempestives ne sont pas des facteurs favorables pour une économie déjà mal en point, il n’y a rien à espérer de positif dans ces conditions.

Les puissances se disputent la RDC. On doute fort que l’Europe ne tient plus grand-chose de la corde en RDC puisque ses pressions ne font plus d’effet, par contre, il a suffit que Nikki Haley fasse un passage en coup de vent, comme la comète du même nom, et voilà la CENI qui disait ne pouvoir organiser l’élection présidentielle qu’en 2019, se porte volontaire pour faire une cogne trois sans trop trouver de difficultés économiques, pourvu que Joseph Kabila reste dans le jeu jusqu’en 2019. Un faux-fuyant gros comme une ruse immédiatement dénoncée par les opposants qui parlent du respect de la constitution et des accords de la Saint Sylvestre qui préconisaient le départ de Kabila-fils depuis le 19 décembre de l’année dernière, au lieu de cela, ils devront le supporter jusqu’en 2019. Chose admissible. Ils promettent de chasser Kabila par tous les moyens. D’où viendront tous ces moyens ?

La RDC, terrain de bataille des puissances ?

Il faut bien se le demander et le craindre. L’ONU perd de jour en jour la vocation litigieuse qui était la sienne en 45. De nos jours, elle ressemble presque à une coquille vide, n’en déplaise. L’Uncle Sam se désengage de ses démembrements suivant les humeurs de Donald Trump pour peu que les dépenses nécessitées lui paraissent incongrues. Même si on ne partage pas toutes ses conceptions, il faut reconnaître que les Casques-bleus qui s’éternisent dans des zones ne sont pas efficaces, notamment en RDC où le plus grand déploiement et le plus coûteux produit le moins de résultat.

L’ONU n’est plus ce qu’elle était à sa création, on peut la contourner. George Bush-fils l’avait contournée pour aller chercher la tête de Saddam Hussein, Nicolas Sarkozy, aussi, en allant chercher celle de Kadhafi, Donald Trump n’a que faire des accords sur le climat signés sous l’égide de cette ONU. Si on peut y entrer et en sortir comme dans une porcherie, les coups bas au sein du Conseil de Sécurité sont inévitables, cela a existé depuis le début, mais pas de cette façon. L’ONU est en plusieurs courants, probablement en autant qu’il y a de membres permanents du Conseil de Sécurité : L’Europe est à part, les USA et la Grande Bretagne forment un bloc pas très cohérent mais on le voit ; la Chine et la Russie, par la force des choses, par les sauts d’humeur de Donald Trump, forment un bloc un peu plus monolithique que le précédent. Et dans tout ça, où se situe l’Afrique, la convoitise de toutes ces entités et qui réclame aussi mais en vain et vainement une place au sein des « saints » ? Elle ne voit même pas qu’elle est la convoitise des puissances, qui se font des coups bas sur son dos, elle reste arc-boutée sur sa fatuité et continue de croire qu’elle est le nombril du monde pour revendiquer une place parmi les maîtres du monde, les « maîtres de la foudre », mais parmi les 54 Etats, qui est une puissance nucléaire ? Les pays du G-5 ?

Au lieu de prendre conscience de ce retard technologique, les leaders cherchent à se diviser de plus et s’inféodent à ramper sous une puissance pour garder son pouvoir. Seulement, certains commencent à se fatiguer de cette guerre d’influence qui use leurs finances. L’Europe a semblé jeter les éponges en RDC, puisqu’on ne l’entend plus. Mais les opposants RD-congolais la regardent avec supplication comme sauveur, va-t-elle les abandonner à leur sort peu enviable, au nom de la démocratie ? La même question est retournée à l’Uncle Sam, au même titre et au nom de la démocratie.

En RDC, les choses s’imbriquent et s’enchevêtrent de façon inextricable : à côté des oppositions politiques de toutes les obédiences, il y a les insurrections armées d’obédiences inconnues, à moins que les minorités ethniques ignorées dans le partage politique et économique s’insurgent avec les armes des pays qui convoitent aussi les mêmes richesses minières, ce qui ne fera que pousser le pays dans l’anarchie.

Dans ces conditions, l’élection présidentielle ne suffira pas à ramener le calme d’autrefois, quand le Zaïre n’était que sous la férule d’un seul maître. Les oppositions politiques ont chacune un maître qui les finance et leur dicte la ligne de conduite pour continuer à se tirer le tapis sous le pied.

Faudrait-il déployer des armées pour exploiter les richesses minières convoitées, un jour ? C’est cela l’Afrique, le continent d’avenir !