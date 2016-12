On doutait que Joseph Kabila allait tenir tête à tout le monde jusqu’au minimum l’entrée en jeu de Donald Trump le 20 janvier 2017 à la place de Barack Obama. Eh bien, le staff technique des évêques et hommes d’église, après concertations et conciliabule avec l’opposition politique et le public, a trouvé que Kabila-fils pouvait garder son poste jusqu’à l’organisation de l’élection en 2017, dont le calendrier ne lui est pas imposé, avec seule restriction : ne pas tenter de contourner la constitution.

Evidemment que cela sied parfaitement à l’intéressé, lui, à qui le public a demandé à cor et à cri de dégager le 19 décembre 2016 à 23 heures 59 minutes, auquel il a répondu par le feu et par le sang de plus d’une soixantaine de victimes pour montrer qu’il tient ferme l’os.

L’accalmie obligée ou forcée lui dispensera d’en rajouter inutilement le nombre de victimes. Le dam des opposants est muet étonnant que le nombre de morts en RDC ne semble pas émouvoir trop de personnes au niveau international pour taper du poing sur la table. Qui de puissant est derrière cette affaire ?

Quoi qu’il en soit, Joseph Kabila a gagné la première manche de garder son poste et de négocier sa retraite, dans un premier cas, et dans le second, d’organiser l’élection en pipant les dés pour un homme de paille de sa convenance ou pourquoi pas son maintien en poste si l’Uncle Donald Trump veuille le conserver contre vents et marées. Denis Sassou Nguesso, ayant perdu le nord, a pris les devants dans un imbroglio de communiqués et de démentis diplomatiques. Quitte à faire antichambre jusqu’à obtention gain de cause. Mais pour combien de temps ?

C’est là qu’il faut mettre un accent sur les déclarations et condamnations diplomatiques qui peuvent le contraire des réalités tangibles.

Bref, si Joseph Kabila a bénéficié d’une prolongation et que sa retraite sera accueillie avec soulagement, il n’en sera probablement pas de même pour Yahya Jammeh.

Le monde est divisé en catégories, en calibres et en cylindrées. Même quand les mains sont plus souillées, la rigueur des lois humaines n’est pas de la même implacabilité pour certains comme pour d’autres même dans les grandes démocraties. Que les apprentis en démocratie ne perdent pas trop de salive pour crier aux violations mineures et minimes qu’ils rencontrent dans leurs Républiques bananières qu’ils prennent pour perfections. On a vu la Justice française, une référence pour beaucoup, déclarer que Christine Lagarde est responsable mais pas coupable et on a vu la condamnation de Jérôme Kerviel, le trader qui a mis sa banque en faillite. La différence est que Christine Lagarde a engagé en toute connaissance de cause le Trésor public français dans une perte de plus de 400 millions d’euros alors que Jérôme Kerviel n’a fait qu’une spéculation bancaire autorisée et dont il avait l’habitude avec la bénédiction de ses supérieurs. Il devait être reconnu coupable mais pas responsable, puisque cette transaction était autorisée et connue de toute la hiérarchie.

Dans le cas de Yahya Jammeh, on pense qu’en 22 ans, il n’a pas zigouillé autant de Gambiens qu’en RDC en un an, mais il n’est pas placé dans la même loge des privilégiés que Joseph Kabila. Puisque le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza est immédiatement monté sur ses grands chevaux pour faire des déclarations impétueuses, impératives et coupantes vis-à-vis de Yahya Jammeh alors que tous les recours ne sont pas épuisés et surtout que le jour de la passation du pouvoir entre les deux sortants et entrants est encore loin.

S’il peut avoir intervention militaire de la CEDEAO en Gambie, elle ne peut être légitime qu’au-delà du 19 janvier prochain, pas avant. Si Marcel de Souza annonce déjà les couleurs un mois avant la date fatidique, beaucoup ne s’empêcheront pas de penser : « qui veut tuer son chien l’accuse de rage ».

Il ya là un manque de pédagogie et de psychologie qui pourrait créer l’irréparable en ce sens qu’on ne sait pas ce que Yahya réserve à la CEDEAO et surtout que cela va dissuader beaucoup de dictateurs sanguinaires à céder le pouvoir. L’exemple de la Gambie, suivant le tempérament de Marcel de Souza n’arrange pas mais compliquerait les situations présentes et futures.

On voit mais, l’on ne peut expliquer pourquoi le problème de RD Congo est traité avec plus d’indulgence que celui de Gambie. Le dialogue politique continue au-delà de la date butoir en RDC et Kabila tient toujours les rênes des négociations tandis que Yahya Jammeh est seul dans son coin. N’y a-t-il pas un deux poids deux mesures trop flagrant ? Que dit l’Union Africaine, en dernier appel ?