RD Congo: pourquoi une prolongation de 120 minutes ?

En Afrique, quand une opposition politique s’agite un peu trop, c’est un fût vide, dans la réalité. Ce là se comprend si on sait qu’à défaut de gagner les élections, l’on pourrait bénéficier des « largesses » du vainqueur. On dit que le père Bongo donnait des « nèm-nèm » à ses principaux opposants et ceux-ci écument un temps les rues et se rangent pour la prochaine fois, vrai ou faux, en tout cas, sa longévité dans une stabilité politique qui allait en branlant dans les manches au fil des ans et qu’a hérité son « vrai fils » Ali, en est la preuve.

Mis de côté cet aspect, un africain qui accède au pouvoir se considère comme un roi, un empereur absolu, il toise de haut tous les autres opposants même s’il sortait du même rang qu’eux, qui sont devenus des moins que rien et si leurs épouses s’en mêlent : « sauf si tu es… », cela les incite à tenir ferme l’os. Et si, dans cette situation, un nouveau vient les coiffer sur la ligne, les « opposants historiques » qui ont blanchi sous le harnais, qui ont connu tant soit peu des exactions et brimades, voient en ce « nouveau parvenu », un imposteur et c’est parti pour une opposition violente et sans fin. Si, par-dessus le plancher, Pouvoir et Opposition n’obéissent plus au même « maître », il y a ce que les africains déplorent en RDC

Le nouveau maître de la RDC n’est plus la vieille Europe. Si on ne prend des vessies pour des lanternes, (ça arrive souvent), Joseph Kabila a été reçu par Barack Obama après sa réélection pour le dernier mandat. Les injonctions de Bruxelles ou de la France qui dort sur ses lauriers secs, ont eu des réponses tranchées de la part du porte-parole du gouvernement RD congolais. Et comme les opposants africains dorment aussi sur les mêmes lauriers étiolés, ils ont voulu créer tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher Kabila de dormir.

D’abord, ils se sont mangé le nez pour se positionner pour la succession. Le temps de jeu de Kabila devait finir le 31 janvier de l’année passée, mais les opposants ont joué à lui faire perdre des minutes précieuses. On ne sait pas qui a organisé les troubles un peu partout avec des fosses communes un peu partout également pour discréditer le pouvoir en place qui n’est pas aussi « Blanche Neige » dans cette affaire. L’assassinat des deux experts des Nations Unies est la clé de l’énigme. Parce que c’était trop osé, c’est le tout pour le tout. De quel côté c’était ? Cette question reste posée.

Ensuite, c’est Etienne Tshisekedi, l’opposant de toujours à tous les pouvoirs dans son pays, qui signe forfait au début février. La guerre de succession, un peu du népotisme, selon certains, n’était pas pour souder la coalition contre Kabila. Le lieu d’enterrement de Tshisekedi a été l’objet d’un tiraillement sans précédent.

Dans le déchirement de l’opposition RD-congolaise, le Machiavel Kabila a coopté celui qui était le plus en porte-à-faux et le mieux en bascule. Celui qui a joué une mi-temps dans un camp puis la deuxième dans l’autre doit organiser la suite des évènements, on douterait qu’il veuille que les choses se terminent vite. Les élections qui devaient se tenir dans le courant de l’année en cours sautera l’année prochaine pour tomber en même temps que la CAN du Cameroun. Silence de cimetière.

Si le report est possible en Guinée, il est plus que possible en RDC, pourquoi pas au Kenya ? Au Togo, rien ne va plus, aussi. Faure était venu demander une stratégie à Alpha Condé comment se tenir débout devant la demande de son départ immédiat par la rue et par le FISPA.

Qu’a dit Alpha à Faure ? Personne ne le sait, on le saura très prochainement parce que Faure est coincé dans le pétrin et on saura également tout sur la question du troisième mandat de l’illustre « conseiller ». Le comportement du président togolais très prochainement nous édifiera.

En revenant à la RDC, les problèmes évoqués pour une élection transparente sont incommensurables et justes mais à force de jouer à la procrastination sans que ce qu’on appelle la Communauté Internationale plus divisée que jamais ne tranche, ne peut-on pas conclure que la RDC comme les autres pays de l’Afrique australe et de l’est, est désormais entre des mains plus puissantes ?

Le moins que l’on puisse dire est que la prolongation est longue, elle risque de s’éterniser si les troubles de cette ampleur se perpétuent.