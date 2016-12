Trois motivations possibles pour Joseph Kabila de faire face à tout le monde : d’abord, les opposants qui se dressent contre lui ne sont que des ectoplasmes politiques timorés qui n’ont jamais pu locher le fauteuil de Mobutu. La révolution menée par Laurent Kabila-père avec l’appui des USA de Bill Clinton avait eu le dessus, et cela, en dépit des oppositions farouches des Français et Belges, particulièrement, qui avaient un agenda différent de celui de l’Uncle Sam et de quelques pays voisins.

Le Rwanda, le Burundi et la RD-Congo, pour ceux qui en doutaient, étaient l’enjeu majeur et global de « la prise des marchés francophones » par l’Amérique. Bill Clinton ne l’avait pas caché, il l’avait dit explicitement en 1993, juste avant le génocide du Rwanda.

Avec le recul, on imaginerait mal la seule rébellion venant d’Ouganda renverser la vapeur de façon si fulgurante. Et depuis, ces trois pays s’éloignent de manière sensible de l’espace francophone. La présence de Kabila aux sommets de la Francophonie n’est pas trop actives ni enthousiaste, une figuration.

On n’a pas suivi la nature des relations entre la RD-Congo sous les deux mandats de George Bush-fils, mais Joseph Kabila, nous semble-t-il, avait été invité à la Maison Blanche par le couple Obama, pour affermir son assise. Les deux mandats de Obama tirent à leur fin le 20 janvier prochain.

En attendant de savoir ce qu’en penserait Donald Trump, les agitations de la rue, les recommandations des évêques et autres ne feront ni chaud ni froid à Joseph Kabila, qui soit dit en passant, a perdu son père dans cette lutte, tué par sa garde rapprochée, après que l’ambassadeur de France, qui observait la scène des émeutes de Kinshasa, au deuxième étage de sa fenêtre, fut tué par une balle perdue.

Comme on peut le voir, les enjeux sont trop haut perchés pour que les oppositions internes arrivent à le décrocher de son perchoir. De toute vraisemblance, tant que l’Uncle Sam ne dit pas les choses de façon péremptoire, Kabila a des marges de manœuvre bien au-delà de Noel. A moins que le nombre de morts ne soit insupportable pour que toute la Communauté internationale demande d’une voix son départ pour la CPI.

La voix de Donald Trump sera plus déterminante que celle du monde entier, à moins qu’on ne se trompe et que celle des Chinois et des Russes n’aient quelque chose d’aussi prépondérant à voir dans cette affaire confuse. Cet entêtement de s’accrocher ainsi signifie qu’il y a quelqu’un de puissant derrière.

Afrique, scandale géologique, la convoitise des forts pour son mal et pour son malheur.

En attendant, Joseph Kabila se cabre comme Yahya Jammeh, ne faudrait-il pas lui donner des assurances explicitement ? Le président de Gambie, lui, est retombé dans sa monomanie habituelle, c’est le tirer de là qu’il est désormais question, pour n’avoir pas joué franc-jeu de prime abord.