Transparency International, ONG de lutte contre la corruption, a publié, ce 25 janvier, l'édition 2016 de son rapport sur la corruption dans le monde.

En général, l’Afrique est l’un des continents les plus corrompus du monde, selon le rapport de l’indice de perception de la corruption établi par Transparency International, qui a évalué 176 pays sur une échelle de 0 points (perçus comme très corrompus) à 100 points (perçus comme très vertueux).

En Afrique, la Guinée, en dépit de la promesse des autorités, est 142ème/176 au monde avec un score de 27 points/100 et 26ème/44 en Afrique.

En 2015, toujours selon son dernier rapport, la Guinée était avec un score de 25 points/100, 145ème/175 dans le monde et 35ème/47 en Afrique, selon la synthèse faire par Mamadou Taran Diallo, Président de l’AGT (Association Guinéenne pour la Transparence).

Dans le monde, le Danemark et la Nouvelle-Zelande se partagent la première place mondiale suivis de la Finlande, la Suède et la Suisse.

En Afrique par contre, le Botswana se classe premier pays le moins corrompu, suivi du Cap vert (38ème), de l’Ile Maurice (50ème), à égalité avec le Rwanda, alors que la Namibie (53ème) ferme la marche du Top 5.

Avec des Scores de 16,11 et 10/100, les trois derniers pays africains et du monde sont la Guinée Bissau, le Sud Soudan (175e) et la Somalie (176e).