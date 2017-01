Conakry, le 3 Janvier 2017 – Mr Souleymane TRAORE est né en 1973 dans la cité minière de Fria. Il est fils d’un Ingénieur des Mines qui fut un des premiers cadres africains Chef de Service de la Compagnie Pechiney de l’époque.

Après de brillantes études primaires et secondaires respectivement à Fria et à Conakry, le jeune Souleymane poursuit ses études au Lycée 2 Octobre de Conakry où il décroche son baccalauréat Option Sciences Mathématiques avec mention.

Son baccalauréat en poche, TRAORE poursuit ses études universitaires en Belgique puis en France ou il décroche une Maitrise en Sciences de Gestion (MSG) à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’université d’Orléans, diplôme qui sera complété quelques années plus tard par un MBA (Master in Business Administration) du prestigieux Imperial College de Londres.

Sur le plan professionnel, TRAORE commence sa carrière au sein du cabinet FFA Ernst & Young de Conakry comme Auditeur en 1999. Il réalise des audits de sociétés dans plusieurs secteurs d’activités notamment ceux des Banques, des Pétroles et des Mines. SMD, ACG Fria et CBK sont quelques unes des entreprises dans lesquelles Souleymane interviendra. Au sein du cabinet d’audit, il gravira les différents échelons jusqu’au grade de Chef de mission. Ces bonnes qualités d'auditeur lui vaudront d’être choisi pour animer les sessions de formation des nouveaux auditeurs du groupe Ernst & Young en France.

En Octobre 2001, à 28 ans, Souleymane TRAORE rejoint la société Mobil Oil Guinée, filiale de distribution pétrolière du géant américain et numéro un mondial du secteur, ExxonMobil, au poste de Directeur Financier. Dans ses nouvelles fonctions, TRAORE, en plus de ses compétences techniques, rassure par ses qualités managériales et de développement des équipes.

En janvier 2003, moins de deux ans après son arrivée chez Mobil Oil Guinée, il est nommé Country Manager (Directeur Pays), rôle qu’il cumule avec ses fonctions de Directeur Financier, à la grande satisfaction du siège jusqu'en août 2004.

En septembre 2004, Souleymane TRAORE est promu à la Division Audit Africa & Middle East d’ExxonMobil en qualité d’Auditeur sur le périmètre Afrique et Moyen Orient. Il y réalisera des missions d’audit dans le Raffinage, la Distribution et la Pétrochimie. C’est la découverte des grands complexes industriels dont :

la raffinerie de SAMREF en Arabie Saoudite, codétenue par le géant ARAMCO (Arabie Saoudite) et ExxoMobil (USA) ;

les complexes pétrochimiques de YAMBU et de KEMIA en Arabie Saoudite. Là encore, sa première année au sein de cette équipe d’audit se solde par les félicitations de sa hiérarchie.

En septembre 2005, Le Groupe Total rachète les filiales distribution d’ExxonMobil dans une vingtaine de pays en Afrique sub-saharienne dont la Guinée. TRAORE est rappelé pour préparer la fusion entre Total Guinée et Mobil Guinée. En juin 2006, l’absorption-fusion de Mobil Oil Guinée par Total Guinée est finalisée sans accroc avec une bonne intégration des équipes et des comptes. A l’issue de cette fusion, Souleymane TRAORE est nommé Directeur Financier et Informatique de la nouvelle entité Total Guinée avec mission d’assainir les comptes, mettre en place les process de gestion et développer les talents pour préparer la relève.

En août 2008, notre compatriote rejoint le club très fermé du Corporate Audit (Direction Audit Groupe) au siège du Groupe Total dans le quartier des affaires de la Défense à Paris. Durant 3 ans, il participe à des audits dans toutes les branches du Groupe à savoir : l’Exploration-Production qui est l’équivalent de l’extraction minière dans l’industrie pétrolière, le Raffinage-chimie, Gaz & Energie Nouvelle et la Distribution. Il y réalise différents types d’audit : audit financier, revue de contrôle interne, audit des projets de développement et des audits thématiques ou transverses. Ses missions le mèneront dans une trentaine de pays sur 4 continents, du Canada à la Bolivie, de l’Afrique du sud à l’Indonésie, de la Roumanie au Nigeria…

En septembre 2011, il revient au sein de la filiale guinéenne Total Guinée en tant que Directeur Général Adjoint chargé des activités commerciales. Durant 4 ans, il remet de l’ordre dans la filiale, recrute des jeunes et restructure complètement la Direction Commerciale afin qu’elle puisse faire fasse au nouveau contexte concurrentiel que connait le secteur pétrolier en Guinée. A ce poste il a également en charge la gestion des relations avec l’administration guinéenne.

Depuis octobre 2015, notre compatriote est Directeur Général de Total Sierra Leone Limited. En une année, il a complètement redéfini la stratégie et redressé cette filiale qui a renoué avec les profits.

A 43 ans et après 18 ans de carrière au sein de multinationales, c’est un nouveau défi qui s’offre à notre compatriote pour diriger la plus grande société du pays. Nul ne doute qu’il saura relever le défi car l’homme est reconnu pour ses compétences et ses qualités managériales. Ceux qui connaissent Souleymane TRAORE le qualifient d’intègre, rigoureux, travailleur et doté d’une grande humilité.