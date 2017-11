Quelles sont les futures stars de demain dans le football mondial ?

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Leroy Sané, Marcus Rashford, Gianluigi Donnarumma, Julian Weigl, Marco Asensio, Gabriel Jesus, Dele Alli…. Voici les futures stars du football mondial.

En ce qui concerne le football européen, une grande et magnifique génération de jeunes talents émerge jour après jour un peu partout en Europe. En effet, les pépites du Vieux Continent affichent une précocité remarquable et brillent déjà dans les plus grands championnats. Pour Kylian Mbappé, tout a commencé l’an passé avec l’AS Monaco. L’attaquant d’à peine 18 ans a surpris toute la Ligue 1 en championnat, mais aussi en Ligue des Champions en marquant contre Dortmund, Manchester City ou encore la Juventus Turin. Ses performances ne sont pas passées inaperçues et les plus grands clubs européens ont souhaité le recruter cet été. Après un feuilleton long de plus de deux mois, le natif de Bondy a rejoint le Paris Saint-Germain, en prêt avec option d’achat fixée à 180 millions d’euros. De quoi faire de lui le deuxième homme le plus cher du monde, juste après Neymar son coéquipier au PSG (222 millions). Son talent, sa précocité, et son poste favorisent forcément l’inflation des prix, comme le fait savoir Bwin au cours d’une étude sur les caractéristiques favorisant les gros transferts.

Ousmane Dembélé, parti de Dortmund au FC Barcelone, a lui aussi affolé le mercato cet été. Parti au clash avec les dirigeants allemands, l’ailier tricolore a traversé les Pyrénées contre 140 millions d’euros. Un montant ahurissant pour celui qui avait été recruté 15 millions d’euros à l’été 2016 par le BVB. En Espagne, il va devoir se confronter à l’espoir de la Roja, Marco Asensio. Joker de luxe au Real Madrid, le Madrilène de 21 ans brille à chaque entrée en jeu grâce à sa patte gauche. Intelligent, possédant une bonne lecture de jeu, mais aussi d’une très lourde frappe, l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone (il était prêté par le Real) a inscrit de sublimes buts, dont un sensationnel face au FC Barcelone au début de la saison, en Supercoupe d’Espagne.

En Angleterre, 4 jeunes talents cassent la baraque, semaine après semaine, sur les prés de la Premier League : Leroy Sané, Gabriel Jesus, Marcus Rashford ou encore Dele Alli. Les deux premiers font les beaux jours de Manchester City et de Pep Guardiola, le technicien espagnol mancunien. Âgés respectivement de 21 et 20 ans, les deux attaquants possèdent de grandes qualités techniques et physiques pour briller outre-Manche. Irrésistibles balle au pied, les deux jeunes hommes représentent l’avenir de leur sélection, l’un appelé avec l’Allemagne, l’autre avec le Brésil. Dans l’autre club de Manchester, à United, Marcus Rashford est devenu un chouchou d’Old Trafford. Le jeune attaquant formé au club, très rapide sur le terrain, réalise des débuts tonitruants avec les Diables Rouges. Enfin, Dele Alli, titulaire indiscutable à Tottenham, est déjà annoncé comme le milieu de terrain le plus brillant de la sélection des Three Lions. L’Anglais, mis dans de très bonnes conditions par Mauricio Pochettino, réalise un début de carrière étincelant, qui ne reste plus qu’à être confirmé. D’autre jeunes talents, comme Gianluigi Donnarumma (Milan AC, Italie), Julian Weigl (Dortmund, Allemagne) éblouissent, semaine après semaine, les observateurs les plus expérimentés. Ces derniers devraient, bien évidemment, rester en Europe dans les années à venir afin de remporter tous les trophées possibles et imaginables.