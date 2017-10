Quatrième partie : recommandations aux chefs religieux et conclusions

D’après le Hadith, l’Envoyé de Dieu (les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit aux croyants que le jour du Jugement Dernier, on entendra une voix qui dira : « ou sont les tyrans, leurs aides, même ceux qui ont préparé leur encre, qui ont fermé leurs sacs et qui leur ont procuré l’encre de leurs calames. Ressuscitez-les ensemble à la Résurrection ». La Croyance exige de nous d’être du côté des faibles, des démunis, des opprimés et de ne pas être complaisants devant l’oppression et l’injustice.

Les régimes qui se sont succédé ont souvent tenté d’instrumentaliser les religieux comme faire-valoir de leurs politiques. Au lendemain de l’Indépendance, Sékou Touré voyait la religion comme un obstacle potentiel à son plan révolutionnaire et une opportunité pour mieux endoctriner les masses. Très tôt, il demandera aux militants de s’intégrer dans la vie religieuse dans l’intérêt de son régime. Les fidèles sont appelés à organiser des prières régulières pour la gloire de son régime. Il fera lire la Sainte Fatiha dans les meetings populaires pour maudire ses ennemis. Certains pensent que cette manipulation politique de la sainte Fatiha pourrait être une des causes de la malédiction politique qui frappe le pays depuis des années. En Août 1961, Sékou décide de nationaliser toutes les écoles chrétiennes et medersas musulmanes du pays pour en faire un instrument de la formation de son « Homme Nouveau ».

Lansana Conté avait aussi ses Imams et chefs religieux qui organisaient régulièrement des prières et lectures de Coran à sa gloire. Dès son installation à la Présidence, Alpha Condé avait mis à profit la bonne disponibilité des deux chefs religieux du pays, l’Imam El hadj Mamadou Saliou Camara et Monseigneur Vincent Koulibaly, respectivement grand Imam de la Mosquée Fayçal et Archevêque de Conakry. Ces derniers sont appelés à présider la commission provisoire de réconciliation nationale. En définitive, ces notables ont simplement servi de faire-valoir car la réconciliation est restée au niveau des vœux pieux. Le silence gêné des coprésidents devant ses manœuvres politiciennes dangereuses, leurs messages d’apaisement et les critiques voilées et directes contre les marches de l’opposition faisaient le jeu du Professeur.

Dans la feuille de route que les chefs religieux proposent dans un document intitulé « en route pour la réconciliation », l’Imam Ratib et Monseigneur Vincent Koulibaly optent pour l’approche du genre « tout le monde est coupable, tout le monde est victime, donc pardonnons et oublions », qu’Alpha Condé reprendra à son compte pour noyer le poisson et éviter des actions concrètes pour renforcer l’unité nationale et lutter contre l’impunité. Dans le document, les deux leaders religieux écrivent : « En effet, nous Guinéens, dans l’histoire de notre pays, galvanisés par l’idéologie de l’heure, qui prenait parfois des formes d’exclusion et d’intolérance politique, n’avons-nous pas tous crié des décennies, à gorge déployée : « A bas ! Au poteau ! » en dansant sous les cadavres des pendus ? Des Guinéens dans les tribunaux « populaires et révolutionnaires » des PRL de l’époque, n’ont-ils pas dénoncé, condamné et livré d’autres Guinéens, de toutes les ethnies, de toutes les régions, de toutes les conditions sociales, de toutes les religions, à la torture, à la mort, à l’exil clandestin, à l’expropriation des biens, à la dissolution des familles, des foyers, exprimant ainsi une solidarité approuvant des crimes odieux, en vue de préserver leurs propres vies dans une conscience de lâcheté ? »

Relation avec le pouvoir pour les chefs musulmans

Malgré le fatalisme dont on accuse les chefs religieux musulmans, l’histoire de la Guinée indépendante montre que beaucoup d’Imams ont sacrifié leur vie pour barrer la route à la dérive dictatoriale des dirigeants guinéens. El Hadj Mohamed Lamine Kaba, l’Imam de la mosquée de Coronthie (qui était à la veille de l’Indépendance la principale mosquée de la capitale) donne un exemple poignant. Dès 1959, l’Imam Kaba qui avait joué un rôle important dans la mobilisation des masses pour la victoire du « Non » au 28 Septembre, avait noté la dérive dictatoriale de Sékou Touré et décidé de tirer la sonnette d’alarme. En représailles, il sera démis de ses fonctions le 20 Mars 1960, en plein mois de Ramadan. Il fut remplacé par un imam proche du régime. Mais les fidèles ne le lâchent pas. Au lieu de prier sous la direction de l’Imam désigné par le pouvoir, ils préfèrent se rendre au domicile de l’Imam Kaba et prier avec lui. Sous la pression, Sékou accepte de rétablir l’Imam Kaba dans ses droits. Le crime de l’Imam était de dire la vérité sur les dérives du régime et de rappeler aux fidèles que puisque Dieu est le pouvoir suprême, il ne fallait pas encenser et déifier Sékou. Il est arrêté peu de temps après et emprisonné dans les geôles de Sékou où il périt comme bon nombre de Guinéens qui avaient osé avertir leurs compatriotes du danger de la dérive dictatoriale. Par la suite, plusieurs imams ont été martyrisés par la machine meurtrière du régime. Selon certains récits, la dernière victime de Sékou Touré fut un Imam de Mamou qui avait regardé le peloton d’exécution droit dans les yeux pour dire : « je serais la dernière personne que ce bourreau de président va tuer ». Sa prophétie s’était réalisée alors que la machine de la mort de Sékou allongeait la « liste noire » et programmait les gens à liquider.

Cette attitude courageuse des chefs religieux a fait place ces dernières années à des attitudes pacifistes (soi-disant au nom de la préservation de la paix) et même la compréhension envers le pouvoir en place, alors que le pays sombrait dans le chaos. Sous Lansana Conté, le Premier Imam de la Grande Mosquée de Fayçal, El Hadj Ibrahima Bah, avait opté pour l’apaisement. Ce qui lui a valu le sobriquet de « sapeur-pompier de la République ». Son successeur, El hadj Mamadou Saliou Camara est réputé pour son franc-parler, mais s’est bien gardé de dire les vérités crues au pouvoir. Cependant, dans un sermon de Mai 2012 devenu mémorable, l’Imam Ratib semble avoir laissé parler son cœur. Voici des extraits du sermon rapporté par les médias en ligne:

« Mes chers compatriotes et coreligionnaires, la pauvreté frappe aujourd’hui de plein fouet tout le monde. Les Guinéens ont beaucoup souffert durant des années. Ils manquent de moyens pour subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux. C’est pourquoi, lors de l’élection présidentielle, ils ont espéré sortir de cette misère en votant pour le candidat Alpha Condé qui est un ‘’Professeur’’. Ce n’est pas tout le monde qui a un diplôme de ‘’Professeur’’, car quand on est ‘’Professeur’’, on connaît toutes les solutions pour sortir un pays de la misère et de la pauvreté. Les Guinéens ont voté pour lui, pensant qu’il pouvait sortir la Guinée de cette crise qui n’a que trop duré. Mais, hélas ! Les Guinéens n’ont connu la misère absolue qu’après cette élection présidentielle, parce qu’aujourd’hui, on sait comment les choses se passent dans le pays. Et comment les Guinéens vivent pour subvenir à leurs besoins. Aujourd’hui, tous les Guinéens le savent. Qu’ils le disent ou pas, la pauvreté et la misère ont gagné le terrain dans notre pays. Les causes de cette situation résident dans la mésentente et la désunion qu’on connaît actuellement entre les populations guinéennes. Le chef de l’Etat, Alpha Condé est au pouvoir, il y a presque deux ans. Combien de routes a-t-il pu faire de 2010 à nos jours ? Les Guinéens ont-ils eu de l’eau et de l’électricité ? La Guinée a-t-elle avancé ? Mes chers compatriotes et coreligionnaires, il faut avouer que depuis l’avènement du président au pouvoir, rien n’a été fait dans le pays. Son pouvoir n’a rien apporté aux Guinéens. Donc, le bilan du professeur est globalement négatif. »

Malheureusement quand les médias ont divulgué et disséminé ce sermon, ce fut le silence radio de la part de son auteur. Personne n’a voulu confirmer l’authenticité de ces propos. Par contre, les propos concernant l’opposition ne souffrent d’aucune ambiguïté. Aux manifestants de l’opposition qui tombent sous les balles des forces de l’ordre il a eu ce message : « les imams qui sont là, je vous prie de bien vouloir passer l’information aux citoyens. Ceux qui ont des corps suite aux violences politiques, je leur demande d’enterrer leurs morts là où ils habitent, de ne pas les envoyer à la grande mosquée Fayçal.» La mosquée est plus disposée à accueillir les corps de personnes au service du gouvernement, comme les militaires décédés suite au crash d’avion de Monrovia. L’Imam prêche pour le dialogue «pour préserver la paix sociale» et demande à l’opposition de « renoncer aux protestations et manifestations bien qu’étant un droit constitutionnel et de chercher d’autres moyens qui garantissent la sécurité des citoyens et leurs biens». Par contre, il ménage le gouvernement sur les exactions des forces de l’ordre. Lors d’une réunion des imams de la capitale le 3 Mars 2013 où l’Etat était représenté par Sékou Resco Camara, l’imam dira : « Pour moi, si le Président Alpha est aujourd’hui au pouvoir, c’est Dieu qui l’a mis là. Et Dieu lui a donné ce pouvoir avec le jour déterminé. Le jour qu’il décide de mettre fin à son mandat, il ne le dépassera pas d’un micron, car le pouvoir n’appartient qu’à Dieu. La viande que nous avons aujourd’hui est sous sa responsabilité. Si nous voulons tous que cette viande nous suffise, il faut que l’opposition de sa part aussi accepte de respecter le pouvoir de Dieu au nom d’ALLAH. »

Relations avec le pouvoir pour les chefs chrétiens

Épaulée par la papauté et un réseau structuré assez puissant, l’Eglise guinéenne a été à l’avant-garde de la lutte contre les dérives dictatoriales. Le clash avec Sékou commence en 1959 quand il décide de supprimer les mouvements d’Action Catholique et les émissions religieuses. En 1961, le Premier Archevêque de Conakry, Monseigneur Gerald de Milleville, fut expulsé manu militari par Sékou Touré pour avoir marqué son désaccord sur la décision de fermer les écoles chrétiennes. La même année, un Sékou Touré remonté accusera l’Eglise de « complot contre la Guinée ». Réalisant qu’il a peu de contrôle sur les missionnaires étrangers, il décide en Mai 1967 d’expulser tous les missionnaires non-africains. Il rumine sa revanche contre l’Eglise, fit arrêter et emprisonner en 1970 le deuxième Archevêque de Conakry, Monseigneur Tchidimbo Raymond-Marie. Les interventions du Pape et de nombreux pays n’y firent rien. L’Archevêque passera 9 ans dans les geôles du Camp Boiro.

Le troisième Archevêque est Monseigneur Robert Sarah qui continue la tradition de ses prédécesseurs dans son engagement à dire la vérité aux tenants du pouvoir. Le 16 mai 1982, venu présenter les vœux de la communauté chrétienne à Sékou Toure qui vient de se faire réélire, l’Archevêque fait un discours dans lequel il fait remarquer à Sékou: « l’exercice du pouvoir et des responsabilités use l’homme… ». Piqué dans sa fierté et pensant être attaqué pour la politique de division dans laquelle il a plongé la Guinée, Sékou répond : « c’est une phrase sublime » et poursuit : « Je me considère comme Président de tous les Guinéens au-delà des confessions, au-delà de toutes les ethnies, au-delà de toutes les familles… ». Cette audace vaudra à l’Archevêque une inscription sur la liste noire des gens à arrêter prochainement, mais le destin décide autrement, car la mort rattrape Sékou en 1984 avant qu’il n’ait l’occasion d’apprêter sa machine à mort pour le complot suivant. Les rapports avec Conté étaient tout aussi tendus. Lorsque Conté organise pour l’Archevêque un somptueux banquet en 2001 à l’occasion de son départ pour Rome, Robert Sarah le remerciera poliment, mais ne tardera pas à dire la vérité crue: « Je m’en vais, mais je suis inquiet car mon pays va mal… de plus en plus mal. »

L’attitude de l’Eglise envers le pouvoir a pris un tournant décisif sous le quatrième Archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Les Guinéens se sont rendu compte du changement suite à une homélie qu’il avait délivrée sur les évènements du 28 septembre 2009. Faisant fi de la gravité des crimes commis et de la stupéfaction au niveau national et international, l’Archevêque épouse la position du gouvernement et fustige les victimes et dénonciateurs de la barbarie. Il déclare: « Quel que soit le niveau de responsabilité attribuable aux intérêts étrangers, on ne peut nier une tragique et honteuse complicité des leaders locaux, des politiciens qui trahissent et mettent leur nation aux enchères… Les richesses de notre pays seraient-elles donc convoitées ? Pourquoi ce grand battage médiatique orchestré à partir de certaines capitales européennes ?… On devra aussi reconnaître que les images diffusées à grande échelle avec la complicité de certains de nos compatriotes ont bien porté atteinte à la morale et à la dignité de l’homme guinéen… » Désigné en 2011 parmi les six personnalités neutres désignées par le gouvernement et l’opposition pour relancer le dialogue politique, ses prises de position avaient surpris les opposants au point que certains cherchaient à le récuser.

Conclusions

Aux sages des coordinations régionales nous recommandons une réforme en profondeur pour éliminer les concurrences et les divisions entre les grands ensembles ethniques représentés par chacune des quatre coordinations. Nous proposons au Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation d’aider à confédérer les quatre coordinations régionales en un Conseil National des Sages, de s’inspirer des exemples des pays cités pour fonctionnariser la nouvelle structure et la doter d’un statut clair avec pour mission la promotion de la renaissance des valeurs traditionnelles et le renforcement de l’unité nationale, tout en insistant sur la vocation neutre et apolitique des structures traditionnelles.

Aux chefs religieux, nous puisons nos recommandations dans les enseignements des Livres Saints. D’abord le Hadith du Prophète (paix et bénédiction sur Lui): « le meilleur jihad est de prêcher la justice devant l’oppression d’un tyran » (Sunan d’Abu-Dawood:2040). Ensuite la Bible dans Esaïe 1 :17 « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l`opprimé; Faites droit à l`orphelin, Défendez la veuve ». Nous pensons aussi que nos chefs doivent mener les populations dans des prières nationales de demande de pardon à Dieu et aux victimes des exactions du passé.

Au Professeur Alpha Condé, nous prions d’appuyer ces recommandations et de prendre des mesures concrètes pour inverser la chute morale et civique de la société guinéenne. Pour un début de solution, il doit cesser d’ethniciser ses décrets portant nominations aux postes de responsabilité. Sa défense selon laquelle quiconque gagne le pouvoir nomme ses partisans n’a aucune application dans un pays multiethnique et n’est pas une excuse pour bourrer le gouvernement et les postes juteux des gens incapables acquis à sa cause. Nous n’en serions pas à critiquer aujourd’hui si les personnes nommées, bien qu’elles soient du parti et de l’ethnie du Président, arrivaient à satisfaire les attentes de la population. Or, ce n’est pas le cas. Les affectations de personnes incompétentes sur la base de leur appartenance ethnique ou obédience politique est l’une des causes des frustrations et sentiment d’exclusion au niveau de tous ceux qui ne se reconnaissent pas du RPG.

Nous recommandons au Professeur de s’inspirer des expériences des démocraties multiethniques telles que le Nigeria, la Belgique, la Suisse. Au Nigeria, la Constitution oblige le Président à nommer au moins un Ministre pour chacun des 36 Etats de la Fédération et à tenir compte de la représentation équitable des différentes ethnies dans ses nominations. En Belgique la Constitution limite le nombre de Ministres au nombre de 15 qui doivent être répartis entre Flamands et Wallons. En Suisse, une règle stipule qu’au moins deux des sept membres du Conseil Exécutif Fédéral doivent être des Suisses-Français pour éviter une domination totale des Suisses-Allemands numériquement plus importants. A côté de nous, la Constitution de la Sierra Leone a proscrit la discrimination sur la base de la race, la tribu, le sexe, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur de la peau ou la religion. Elle interdit aux partis politiques d’être circonscrits à un seul fief ethnique, une zone géographique, ou une communauté de foi; elle stipule que les partis politiques doivent avoir une représentation et un bureau valable dans toutes les capitales provinciales du pays. Ces mesures n’éliminent pas l’ethnocentrisme mais donnent le bon exemple et empêchent des groupements a caractère ethnique ou régional de faire la politique pour le compte des ressortissants de leur communauté, contribuant ainsi à diviser le pays.

Nous espérons que ces recommandations seront entendues.