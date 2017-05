Qualifications Coupe du Monde de Basketball 2019: la Guinée dans une poule relevée

Le tirage au sort des éliminatoires de la coupe du monde de basket-ball FIBA 2019 s’est déroulé, dimanche à Guangzhou, en Chine, en présence de l’ancienne star des Chicago Bulls, Scottie Pippen, deux fois champion olympique (1992 et 1996).

Parmi les invités, l’on notait également la présence effective de Sakoba Keita, patron du Basketball guinéen.

Au total, 80 pays prendront part à ces qualifications dans quatre continents entre novembre 2017 et février 2019.

En Afrique, seize pays ont été repartis dans un groupe de quatre équipes chacun.

Groupe A : Guinée, Afrique du Sud, Cameroun et Tunisie

Groupe B : Ouganda, Rwanda, Mali, Nigéria

Groupe C : Côte d’ivoire, Angola, Maroc, Egypte

Groupe D : Sénégal, Mozambique, Côte d’ivoire

Au terme des éliminatoires, trente-deux équipes participeront à la Coupe du Monde 2019.

Seule la Chine est qualifiée d’office en tant que pays organisateur